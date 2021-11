Grandi e piccini alla scoperta dei giochi nella Biblioteca di Bra

Sabato 20 novembre 2021 tutti i cittadini braidesi e non solo, dai 4 anni in su, sono invitati alla Biblioteca “Giovanni Arpino” per riscoprire il piacere del gioco.

L’appuntamento, intitolato “Mettiamoci in gioco! Giochi da tavolo per tutti” e organizzato in collaborazione con le associazioni “L’Ordine della Rocca” di Bra e “Respiro” di Belvedere Langhe, rientra nell’ambito dell’International Games Week. Si tratta di una iniziativa promossa da biblioteche di tutto il mondo per mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza, dai bambini agli anziani, realizzando eventi a cui tutti possano partecipare. In Italia si declina come Italian Games Day ed è coordinato dal Gruppo di lavoro IGD-gaming in biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche.

Quel giorno, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18, nei locali di via Guala 45 le associazioni che collaborano con la biblioteca metteranno a disposizione delle famiglie e dei singoli diversi giochi da tavolo e coinvolgeranno i partecipanti in una serie di partite epiche. Negli stessi orari sarà inoltre possibile visitare il vicino Museo del giocattolo (biglietto: 3 euro, 2 per visitatori di età compresa tra 6 e 14 anni, gratuito per disabili, minori di 6 anni e over 65). Insomma, una giornata dedicata alla bellezza del gioco a tutto tondo.

L’ingresso all’iniziativa “Mettiamoci in gioco!” è gratuito e non è richiesta la prenotazione. Sarà però necessario possedere il green pass. Per informazioni ci si può rivolgere alla biblioteca chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.