Michela Marzano a Saluzzo parla del suo libro e fa i conti con il nonno fascista

Domani, giovedì 11 novembre alle 21, al Cinema Teatro Magda Olivero, Michela Marzano, “Michela” protagonista del panorama culturale italiano, politica, filosofa, scrittrice, dialogherà con la deputata Chiara Gribaudo.

L’incontro sarà sui temi che ruotano intorno al suo nuovo libro “Stirpe e Vergogna” in cui l’autrice intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della storia del nostro Paese.

Tra romanzo e memoir, il libro ha una voce schietta e incalzante, che pur sospendendo il giudizio, non smette di interrogarci e di invitarci a coltivare la memoria, perché “solo così si può sperare che certe cose non accadano più”.

“Michela non sapeva. Per tutta la vita si è impegnata a stare dalla parte giusta: i fascisti erano gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno scopre il passato del nonno, fascista convinto della prima ora. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto di cui vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente cancellato? Sono stata pure io complice di questa amnesia?” .

Il risultato dell'analisi è uno spietato autoritratto che va molto al di là del dato personale, in questo Paese di poeti, di eroi, di santi e (così pare, ad ascoltarne i nipoti) di milioni di nonni partigiani, mettendo in luce la rimozione collettiva dell’humus fascista in cui affondano le radici di molti alberi genealogici".

La presentazione fa parte della rassegna “Trame di quartiere” che, attraverso incontri con autori, artisti, scienziati, musicisti e personalità della cultura si pone l’obiettivo di consolidare il neonato polo culturale dell’ex caserma Musso come luogo del sapere e della socialità. Alla realizzazione degli appuntamenti partecipano il Comune di Saluzzo con la Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi, la Fondazione Bertoni, il Consorzio Monviso Solidale.

Ingresso gratuito, prenotazioni sul sito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trame-di-quartiere-presentazione-libro-di-michela-marzano-200146241797