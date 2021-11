Torino Outlet Village ospita "Hardcore Drivers-Midnight Meeting"

Riparte in una nuova location, dopo lo stop di più di un anno dovuto alla pandemia, il 12 novembre, dalle 17:30 alle 24, l’attesissimo Hardcore Drivers-Midnight Meeting.

Il denominatore comune per tutti gli appassionati di auto e moto sarà anche questa volta la passione, ma la chermesse, organizzata dall'Associazione Fastribe, in collabo-razione con Moving Passion, si terrà, in questa prima edizione 2021, presso Torino Outlet Village, la “shopping destination” con oltre 80 boutique a prezzi scontati, situata alle porte del capoluogo piemontese.



L'ultima edizione del Midnight Meeting svoltasi il 24 settembre 2020 a Nichelino, è stata un'edizione da record di presenze per il più grande raduno automobilistico spontaneo d'Italia: con più di 3.800 veicoli tra auto, moto e vetture speciali in esposizione e oltre 14.000 appassionati intervenuti alla serata, nel completo rispetto delle misure anti Covid vigenti.

Un risultato davvero importante che questo nuovo appuntamento vuole ribadire e incrementare. L'esposizione si terrà nelle aree parcheggio, sia coperta sia esterna, di Torino Outlet Village e vedrà i veicoli suddivisi in base alla nazionalità di provenienza, un settore sarà, poi, dedicato agli offroad, e uno alle moto, permettendo, così, agli appassionati di ammirare in sicurezza tutti i veicoli presenti.



Le principali eccellenze presenti alla serata saranno selezionate dallo staff e votate dai presenti sulle properties social di Hardcore Drives, in virtù dei loro particolari e delle loro caratteristiche.



Tutti i partecipanti alla manifestazione potranno, iscrivendosi al Vip Club di Torino Outlet Village, ricevere subito una tessera sconto del 10%, valida per il 12 novembre ed utilizzabile per ottenere un ulteriore sconto sui prezzi outlet in tutti i negozi aderenti.

L’iscrizione potrà avvenire presso l'Info Point posizionato nella piazza centrale del Village.

L'accesso alla serata e all'esposizione sarà libero e gratuito per tutti, una festa per gli appassionati, un'occasione per ammirare veicoli unici di oggi e di ieri.