Cuneo, Boselli: “La scelta del candidato sindaco nelle mani dell’Acda e nei piedi della Fondazione”

Quando la politica ristagna chi vuole emergere alza il tiro.

Perdurante a Cuneo la situazione di stallo sia nel centro-centrosinistra che nella destra-centrodestra, l’ex vicesindaco Giancarlo Boselli si muove sullo scenario politico cittadino come la pallina sul flipper.

Non c’è esponente istituzionale che non abbia già incontrato, quasi che avesse già un ruolo ufficiale, né rappresentante di categoria cui non abbia già manifestato i suoi intendimenti.

Dalla sua sede di via Meucci non perde occasione per farsi interprete del disagio del quartiere della stazione.

È un vecchio lupo della politica che conosce le debolezze dei suoi competitor (anche perché in passato ha con loro condiviso il desco) e in virtù dell’esperienza acquisita in oltre 40 anni può permettersi di menare fendenti a manca, a destra e al centro, senza che nessuno, finora, lo abbia ancora mai rintuzzato.

Il motivo è evidente: gli sfidanti ancora non ci sono e Boselli ha buon gioco a pascolare nelle vaste praterie che i partiti hanno lasciato incolte.

L’ultima bordata, prendendo spunto dalla venuta a Cuneo di Carlo Calenda al teatro Toselli il 26 novembre, la riserva proprio ai “calendiani” cuneesi.

“La scelta del candidato sindaco dell’attuale maggioranza – scrive in una nota che definisce “gialla” – è nelle mani dell’Acda e nei piedi della Fondazione.

Se ho capito bene, la scelta del candidato sindaco della maggioranza in carica potrebbe essere nelle mani di Giuseppe Delfino, amministratore delegato di Acda (Azienda Comunale dell’Acqua), presidente del Centro per Cuneo e dirigente di spicco di Azione di Carlo Calenda che, non per nulla, sarà in città la prossima settimana”.

“Se Pd, “Crescere Insieme” e “Cuneo Solidale” non accettassero la sua indicazione, i “cuneocentristi”, o almeno la parte che più conta di questo gruppo, potrebbero andare per conto loro e spariglieranno gli equilibri della coalizione che faceva capo a Borgna, anche a costo di fare un’altra alleanza, con la parte più moderata del centro destra.

Ma questa minaccia – ipotizza Boselli - potrebbe rientrare se ad un altro esponente di Cuneo Centro, l’ avvocato Enrico Collida, fosse garantita la vicepresidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

In questo caso – annota - non ci sarebbero più ostacoli all’investitura a sindaco di Patrizia Manassero.

Azione cuneese, dunque, più per ottenere posti (nella tradizione dei Costa) – conclude velenosamente - anziché attiva tra la gente per cercare voti, come invece il leader nazionale ha dimostrato di saper fare a Roma. Staremo a vedere”.