"Rugby è sport inclusivo, adatto a qualunque tipo di donna": l'esperienza della cuneese Deborah Stoppa (VIDEO)

"Mi sono avvicinata al rugby grazie a un professore di ginnastica alle medie, che ha visto del potenziale in me. Da lì, non l'ho più lasciato".

Racconta così Deborah Stoppa, capitano della squadra di serie A femminile del Biella Rugby e cuneese d'origine, ai microfoni di Newsbiella.it nella diretta andata in onda nella giornata di ieri (martedì 9 novembre). Stoppa è stata intervista da Mauro Benedetti, assieme all'allenatore Sandro Desordi, l'allenatore Junior Alessandro Petronelli, e le due giocatrici di 18 e 19 anni Rachele Pagliano e Marianna Schillaci.

Al centro della puntata, la domanda se il rugby sia o meno uno sport riservato agli uomini: le tante testimonianze dei presenti, tra cui proprio Deborah, hanno dimostrato che così non è.

"Cerco sempre di convincere tutte le ragazze che vedo e con cui parlo a provare il rugby - ha aggiunto Deborah - : è uno sport che unisce ragazze di ogni tipologia fisica, si accettano tutti senza alcun tipo di problema e discriminazione".

Di seguito la diretta: