Asl CN1: nuovo calendario per tamponi gratuiti e a pagamento

Dal 15 novembre cambiano nell’Asl CN1 gli orari per effettuare i tamponi gratuiti per i lavoratori già vaccinati con la prima dose in attesa del Green pass e a pagamento per i soggetti non vaccinati.





Tamponi per i lavoratori vaccinati con 1° dose in attesa di green pass

Presso gli HOT SPOT indicati, nelle rispettive fasce orarie, sarà possibile effettuare i tamponi su prenotazione:

Dal lunedì al venerdì:

- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso l’Hot Spot di MONDOVI’ - Presidio Ospedaliero via Vecchia di Cuneo

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso l’Hot Spot di CUNEO via Vecchia Borgo San Dalmazzo

Il sabato dalle ore 10.30 alle ore 11.00 e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 10.30 presso HOT SPOT di SAVIGLIANO - Presidio Ospedaliero accesso via Stevano.





Tamponi a pagamento per tutta la popolazione non vaccinata

Sempre su prenotazione:

Il sabato dalle ore 11.00 alle ore 11.30

la domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso l’Hot Spot di SAVIGLIANO - Presidio Ospedaliero (accesso via Stevano).

I canali per la PRENOTAZIONE utilizzando il codice fiscale e la tessera sanitaria, previsti dalla Regione, sono i seguenti:

Prenotazione tampone gratuito per lavoratore vaccinato con 1° dose in attesa di green pass

ON LINE https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/

selezionando ELIMINACODE

tramite gli SPORTELLI AZIENDALI





Prenotazione tampone a pagamento