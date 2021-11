Il giovane Filippo Viano premiato per la sua gentilezza in ricordo del prof. Pier Carlo Barolo

La borsa di studio in memoria del professor Pier Carlo Barolo quest'anno è andata a Filippo Viano, 19 anni di Caraglio, diplomato a giugno all'istituto Agrario Virginio Donadio di Cuneo. Si tratta di un riconoscimento che non premia il rendimeno scolastico ma l'altruismo, l’accoglienza, la generosità e l’entusiasmo.

La cerimonia si è svolta questa mattina, mercoledì 10 novembre, presso l'azienda agraria didattico-sperimentale in frazione Madonna dell'Olmo alla presenza della famiglia di Pier Carlo Barolo, prematuramente e improvvisamente scomparso nel dicembre 2011.

Pier era un insegnante di sostegno all'istituto agrario e la borsa di studio intitolata a suo nome è assegnata annualmente a uno studente che si distingua per le doti di disponibilità, generosità, attenzione, sensibilità, maturità nei riguardi dei compagni diversamente abili, o in una qualche situazione di svantaggio.

“La scelta quest'anno è caduta su Filippo Viano – ha spiegato la dirigente Patrizia Venditti -: un ragazzo gentile e generoso che si è comportato come un amico fraterno nei confronti del compagno di classe Antonio”.

“Quella di Filippo e Antonio è stata una coesistenza favorevole a entrambi, si sono fatti tante risate – aggiunge la professoressa Paola Paluzzi - . Inoltre Filippo si è sempre distinto per aiutare i compagni nelle gite. Un ragazzo molto generoso e pieno di sorprese, che trovava sempre aspetti positivi nella quotidianità”.

“Non me l'aspettavo – ha dichiarato il giovane Filippo -. Antonio è una grande persona con cui ho condiviso molte passioni".

A consegnare il premio la moglie Silvia Gentile e le due figlie gemelle Elisa e Giorgia: “Per ricordare Pier voglio citare una frase di Erri De Luca. 'Quando ti viene nostalgia non è mancanza. E' presenza di persone, luoghi, emozioni che tornano a trovarti'. Pier vive dentro ognuno di noi, di tutti coloro che l'hanno conosciuto. Grazie a tutti voi che lo fate vivere. Era un trascinatore, difficile resistergli. Aveva poi un senso di protezione e un amore infinito per i suoi allievi”.

A ricordare Pier, una lettera dei colleghi letta dalla dirigente Venditti: “Pier è mancato il 12 dicembre 2011 all'età di 50 anni. Padre di due gemelle di circa 5 anni. E' l'insegnante di sostegno che ha fondato il gruppo di sostegno dell'Istituto Tecnico Agrario "Virginio", e ha tracciato il solco sul quale ancora tutti noi oggi ci muoviamo. Persona gioviale, allegra, rispettoso di tutti: nessuno ha mai sentito una parola meno che benevola verso chiunque. Aveva la battuta pronta per strappare sempre un sorriso. Praticava innumerevoli sport, nei quali coinvolgeva anche i più pigri di noi... e insieme a tutto il gruppo di sostegno. Le cene a casa sua di ex allievi erano una festa in famiglia...”