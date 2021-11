Al via il corso per nuovi volontari della Croce Rossa di Alba

Avrà inizio il prossimo martedì 16 novembre il “corso di accesso” per formare i nuovi volontari di Croce Rossa.

Il corso si sviluppa in 12 incontri, più un esame finale. Gli argomenti che vengono affrontati andranno dal Primo Soccorso, alla storia della del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, al Diritto Internazionale Umanitario, alle strategie e ai Principi e Valori della Croce Rossa e come questi siano applicabili quotidianamente nelle attività che svolgiamo.

Al termine delle 26 ore di formazione e dopo aver sostenuto e superato l’esame, si diventa a tutti gli effetti Volontario della Croce Rossa Italiana.

Per poter effettuare il corso d’accesso, bisogna avere un’età minima di 14 anni, idoneità psico-fisica ed assumersi l’impegno di svolgere i servizi volontariamente e gratuitamente; non aver subito condanne, passate in giudicato, per reati comportanti la destituzione dai Pubblici Uffici; essere cittadino Italiano o di uno stato dell’UE purché stabilmente soggiornante in Italia.

Ci si può iscrivere al corso chiamando il numero 338.2957161 (Sara).