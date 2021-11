Alba, 100mila euro per chi ha organizzato eventi nel 2021

Centomila euro a favore delle associazioni non a scopo di lucro che hanno organizzato eventi nel 2021. Un aiuto significativo per chi ha sempre creduto negli appuntamenti con il pubblico, rispettando le restrizioni imposte in materia per la pandemia Covid19. Così il Comune di Alba ha voluto premiare le realtà che hanno portato avanti con coraggio la vita sociale.

Il bando, che terrà conto dell’ordine cronologico delle domande pervenute, sarà elargito fino a un massimo di 15mila euro per associazione, e per il 50% delle spese sostenute (escluse Siae e sanificazione, spese coperte fino al 100%). Se il budget non si esaurirà, potranno essere elargiti 5mila euro in più per associazione.

I soldi che arriveranno nelle casse delle associazioni copriranno le spese per canoni di occupazione suolo pubblico, affitto, igienizzazione, allestimento e vigilanza per normative sanitarie. Per il Teatro Sociale di Alba è stato predisposto un apposito bando da 96mila euro per coprire i costi della nuova stagione.