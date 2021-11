Gli Alpini di Mondovì finalmente a casa: inaugurata la sede sociale della sezione

E' stata inaugurata lo scorso sabato 6 novembre, la Sede sociale degli Alpini di Mondovì.

Una vera e propria "casa" che le penne nere hanno fortemente voluto e curato nel tempo.

"La nuova sede sociale di proprietà, in via Beccaria 13, è stata oggetto di completa e totale ristrutturazione." - spiega il Presidente della Sezione ANA Mondovì, Armando Camperi - "E' una grande realizzazione che si accompagna e completa l'attività di una Sezione esemplare e attiva sotto ogni aspetto. In quest'occasione riteniamo doveroso ricordare l'impegno costante e assiduo dell'ex Presidente Gianpiero Gazzano; MONDVI ARDI' non si smentisce mai, sia nel ricordo di coloro che non sono più tornati che nell'impegno di essere sempre presenti con la solidarietà che contraddistingue gli Alpini".

Il percorso per giungere a questo traguardo parte però da lontano e di preciso nel 28 maggio del 1924, come racconta il Presidente emerito Gianpiero Gazzano: "Quella sera nei locali del Caffè di Città si riunì il Comitato promotore per la Fondazione della Sezione Alpini di Mondovì, ma dalla Convocazione seguì un periodo di silenzio causato dalle lotte politiche e si dovrà aspettare ben quattro anni per la nascita ufficiale della Sezione ospitata nella prima sede provvisoria in Via Rosa Govone al civico 4. Correva l’anno 1928 era il 6 maggio. Nel 1932 la sede venne trasferita in Via Biglia dove esisteva una spaziosa sala per i numerosi incontri e uno spazio per la segreteria. In seguito, nel 1947, alla ripresa della attività associative si è purtroppo sfrattatati da Via Biglia e ci si sposta ospiti della Sede dell’Associazione Mutilati e Combattenti posta, all’epoca, in Via Beccaria. Nasce proprio in quegli anni il desiderio di poter disporre di locali definitivi, adatti alle necessità del tempo".

Nel 1970 gli Alpini affrontano un nuovo trasferimento, in due piccoli locali in affitto in via della Funicolare.