Borsa da un milione a ricercatore braidese: la "gratitudine" della Fondazione Ospedale

Esce dai confini nazionali per guardare a una prestigiosa realtà mondiale di promozione della ricerca medica e scientifica il riconoscimento che la Fondazione Ospedale Alba Bra assegna annualmente per diffondere la cultura della donazione.



Destinataria della 6ª edizione del "Premio Gratitudine" sarà infatti la Fondazione Giovanni Armenise Harvard di Boston, in Massachusetts (Usa), realtà fondata nel 1996 dal defunto conte Giovanni Auletta Armenise, banchiere che negli anni Settanta fu per decenni il principale azionista della Banca Nazionale dell’Agricoltura, all'epoca il più grande gruppo bancario privato d’Italia, e ora presieduta dal figlio, Giampiero Auletta Armenise.



“La Fondazione ospedale Alba-Bra – è la motivazione del premio - ringrazia la Fondazione Giovanni Armenise Harvard, che attraverso il finanziamento della ricerca di base nel settore biomedico favorisce lo sviluppo di conoscenze fondamentali sulla fisiologia umana e sui meccanismi patologici per arrivare allo sviluppo di terapie per le malattie più diffuse, premiando e portando in Italia giovani ricercatori che restituiscono eccellenza al sapere del nostro Paese”.



Il riferimento è ai programmi di studio e alle borse che la fondazione statunitense, collegata alla prestigiosa Harvard Medical School di Boston, elargisce annualmente a sostegno di singoli scienziati, promuovendone il lavoro anche in Italia tramite il "Career Development Award Program" (Cdap), che aiuta giovani ricercatori di eccellenza a stabilire nel nostro Paese il loro laboratorio di ricerca.



Volta a contrastare la fuga dei cervelli dal nostro Paese, la 25ª e ultima edizione del Cdap ha riconosciuto l’impegno di un giovane medico braidese, il dottor Alessandro Bertero, che per dieci anni ha lavorato all’estero, all’Università di Cambridge e a Washington, e che ora è potuto rientrare in Italia grazie all’assegnazione di una borsa da un milione di dollari.



Grazie a questo finanziamento, ripartito su un periodo di cinque anni, il dottor Bertero darà vita al suo nuovo Laboratorio Armenise-Harvard di Genomica dello Sviluppo e Ingegneria Cardiaca al Molecular Biotechnology Center (Mbc) dell’Università di Torino, ateneo dove il medico braidese aveva iniziato la sua formazione scientifica col biologo cellulare Guido Tarone, laureandosi nel 2009 in biotecnologie e specializzandosi nel 2011 in biotecnologie mediche.



"Abbiamo voluto affidare il nostro annuale ringraziamento a quella che rappresenta una realtà di assoluto prestigio nella promozione della ricerca medica di livello internazionale – spiega il direttore generale della Fondazione Ospedale Alba Bra Luciano Scalise –. Un nome che rappresenta una dimostrazione di quell’eccellenza cui noi quotidianamente guardiamo nella promozione di iniziative volte a fare dell’ospedale 'Michele e Pietro Verduno' una presenza sempre più vicina e preziosa per la medicina al servizio dei cittadini di Langhe e Roero e non solo".



La cerimonia di consegna del premio si terrà nel pomeriggio di venerdì 19 novembre all'Auditorium dell'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" (i limitati posti disponibili per seguire l’evento sono già stati completamente assegnati nelle prime ore di prenotazione).



Il riconoscimento sarà una scultura stilizzata della parola "Thank You" realizzata da Gufram, azienda leader del design italiano dal 1966.