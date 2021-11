Finanziaria, Coldiretti Cuneo: bonus verde prorogato per 3 anni

“Abbiamo ottenuto la proroga triennale del bonus verde che prevede la detrazione ai fini IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili” - afferma Roberto Moncalvo Delegato Confederale Coldiretti Cuneo nel commentare la manovra che stanzia complessivamente 450 milioni per l’agricoltura, il 58,5% in più di quella precedente.

“Il bonus verde sostiene un settore duramente colpito dalla pandemia – continua Moncalvo – ma in generale rappresenta un importante sostegno al florovivaistico Made in Granda che vede coinvolte 220 aziende per una produzione lorda vendibile di piante ornamentali di oltre 26 milioni di euro”.