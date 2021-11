Intitolata a Bruno Munari la scuola di zona Montecatini

La scuola dell’infanzia di zona Montecatini ha ora un nuovo nome: si chiama scuola “Bruno Munari”. La cerimonia ufficiale di intitolazione si è tenuta questa mattina, giovedì11 novembre 2021, e ha visto la partecipazione del sindaco Gianni Fogliato, dei dirigenti scolastici che in questi anni hanno guidato l’istituto e dei bambini che frequentano la scuola, che hanno animato l’evento con canzoni e tanta allegria.

Bruno Munari (1907-1998) è stato uno dei più originali protagonisti dell’arte, della grafica e del design italiani del Novecento. Nel suo lavoro, inoltre, Munari ha dedicato particolare attenzione al mondo dei bambini. Il suo approccio educativo è stato finalizzato a coltivare la spontaneità e la curiosità infantile. Per questo grande intellettuale il “gioco” costituisce un mezzo insostituibile per agevolare la conoscenza delle tecniche di espressione artistica e della comunicazione.

La scelta di intitolare la scuola di via Piumati a Bruno Munari rientra in un percorso intrapreso anni fa con l’avvio di un progetto che individua nell’arte uno strumento privilegiato per comunicare e mettere in relazione gli individui di una comunità scolastica. In una realtà multietnica come quella che caratterizza la scuola, l’arte e il suo linguaggio universale supera qualsiasi differenza di lingua e di cultura, permettendo così ai bambini di esprimere non solo la loro creatività ma anche di acquisire competenze e cogliere nelle diverse culture gli elementi più fecondi per costruire un progetto comune.

“Siamo contenti di poter intitolare la scuola a Bruno Munari, sia per il prestigio di questo grande intellettuale sia perché attraverso questo gesto riconosciamo come il plesso scolastico onori la memoria dell’educatore nell’attività di tutti i giorni” - il commento del sindaco Gianni Fogliato. (rb)