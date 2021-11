La Città di Alba al Forum Europeo sulla Resilienza Urbana a Malmö in Svezia

Il Comune di Alba ha partecipato alla conferenza EURESFO - European Urban Resilience Forum, che si è svolta nella città di Malmö, in Svezia, il 19 e 20 ottobre 2021. La città è stata rappresentata da Stefania Balocco, consigliere comunale e presidente della Commissione Ambiente, e Davide Anolli della Cooperativa Erica.

Il Forum Europeo sulla Resilienza Urbana è una piattaforma di scambio per i rappresentanti delle città, esperti e parti interessate delle istituzioni locali e regionali per discutere strategie, iniziative e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la costruzione della resilienza urbana. L'evento è un'iniziativa di ICLEI Local Governments for Sustainability, ente che raggruppa molte città del mondo per la sostenibilità, e dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.

Alla luce dell'urgente necessità di progettare nuovi percorsi di adattamento e resilienza, EURESFO ha promosso un confronto sulla strategia di adattamento dell’UE. In particolare sono stati discussi i seguenti temi:

• Attuazione della strategia di adattamento dell'UE: focus su città e regioni

• Giustizia climatica ed equità nell'adattamento climatico

• Finanza sostenibile e finanziamenti innovativi per l'adattamento

• Verso una ripresa resiliente

• Ripristino dell'ecosistema e nesso tra biodiversità e resilienza climatica

• Soluzioni basate sulla natura per ecosistemi sani

• Pianificazione locale di adattamento per i comuni più piccoli

• Iniziative a basse emissioni di carbonio ed edifici sostenibili

• Iniziative basate sui dati per strategie climatiche integrate

• Riduzione del rischio di catastrofi e patrimonio culturale

“E’ stata un’esperienza molto interessante e unica - dichiara il consigliere Stefania Balocco -. Ringrazio il sindaco Carlo Bo, gli assessori Marcarino e Bolla, il presidente Boeri e la dott.ssa Campigotto per avermi autorizzato a partecipare al Forum. In questa sede ho avuto la possibilità di toccare con mano e studiare da vicino le politiche di sostenibilità di città green come Malmö e vedere esempi concreti di politiche di adattamento al cambiamento climatico, oltre a creare un network di contatti che saranno sicuramente utili nell’implementazione del Piano d’azione energia sostenibile e clima, Paesc, che attiveremo per la città di Alba. Invito la cittadinanza e i media locali a connettersi in diretta streaming sul canale YouTube della Città di Alba per la II Commissione consiliare, mercoledì 17 novembre alle 17:30, durante la quale verrà presentata una relazione dettagliata di tutti i temi affrontati”.

Davide Anolli della Cooperativa Erica: “La fragilità degli ambienti urbani al cambiamento climatico è stato il fil rouge dell'European Urban Resilience Forum EURESFO 21: inondazioni, isole di calore, sovrappopolazione, stress idrico, innalzamento del livello del mare e inquinamento sono solo alcuni dei problemi che le città dovranno affrontare nel prossimo futuro. Rendere Alba una città più resiliente ai cambiamenti climatici deve costituire una priorità che l'Amministrazione comunale, gli stakeholders del territorio e i cittadini dovranno perseguire. Tutto il team della Soc. Coop. Erica sarà a fianco del Comune per supportarlo con la sua esperienza in campo ambientale in questo difficile ma improrogabile percorso”.