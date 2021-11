L'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Montà riconferma Bertero presidente

Dal 2006 Luciano Bertero guida la sezione montatese dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo - che annovera tra i suoi iscritti Carabinieri in congedo e in servizio, oltre ai familiari -.

Rieletto per il quarto mandato nel corso del rinnovo del direttivo, Bertero, per altri cinque anni sarà di nuovo alla guida della sezione di Montà.

Al suo fianco ci sarà il brigadiere Antonio Filomena in qualità di vicepresidente. I consiglieri: Dario Casetta, Alex Casetta, Damiano Mura, Biagio Stapane, Pietro Tachis e Mauro Parena. Confermati anche il segretario Domenico Fabaro e il revisore dei conti Giovanni Casetta e Carlo Valsania.

Raggiunto al telefono, Luciano Bertero, esprime la volontà - dopo questo lungo periodo di lockdown e di restrizioni - di rinnovare le aperture serali per i soci e non solo, per trascorrere momenti dedicati alle attività di prevenzione ed anche conviviali. Sottolineando la sempre disponibilità dei volontari della sezione a supporto delle autorità competenti nell'ambito di eventi e manifestazioni di qualsiasi carattere. Non nasconde, dopo tanti anni di volontariato, la volontà di passare il testimone ai giovani "Si spera sempre di lasciare il posto a nuove leve. Purtroppo con l'abolizione della Leva obbligatoria mancano i giovani che servirebbero per dare nuovi stimoli alla sezione. Ho accettato comunque volentieri. Spero che la prossima tornata qualche ragazzo volenteroso sia entusiasta come lo sono stato io e prenda il mio posto".

Domenica 14 novembre verrà celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma, in concomitanza si terrà anche la festa sociale. Il programma prevede: al mattino la cerimonia in onore ai caduti, alla quale i Carabinieri prenderanno parte insieme al Gruppo Alpini di Montà. A seguire la Santa Messa in parrocchia e al termine un piccolo rinfresco per gli intervenuti presso il salone della Casa delle Associazioni.

Nel corso della giornata sarà possibile il rinnovo della tessera sociale che resterà invariata a 25 euro.