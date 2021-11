Luci nuove a Saluzzo: scendono i consumi nella bolletta comunale

È in corso il primo lotto d’intervento di “efficientamento energetico” dell’illuminazione pubblica che sta interessando il concentrico di Saluzzo (le piazze Cavour e Garibaldi, corso Italia, via Mazzini, via Ludovico, via Cuneo, via dei Camini, via Caduti del Lavoro, via Monviso, c.so Roma, via Antica Torino, via Bagni, c.so Piemonte, via Traversa del Quartiere, piazza Risorgimento lato CSEA, - via Revalanca) e la frazione di Cervignasco.

Si cambiano le vecchie lampade e si sostituiscono con proiettore a led in telegestione. I lavori sono stati appaltati alla Elettro Service di Ambrosone Michele di Asti e sono oltre 300 i corpi illuminanti in fase di posizionamento.

L’operazione, che in città, meteo permettendo si concluderà prima di Natale, significa un risparmio di 230 mila kWh/ore, circa 50 mila euro di consumo in meno all’anno.

A breve, comunica Marcello Nova responsabile dell’ ufficio impiantistico del Comune, verrà firmato il contratto con l’azienda Soelit di Chieti per il secondo lotto di intervento.

Si tratta di 730 lampade, sempre a led, che saranno sostituite in via Cuneo, in località Creusa, in via Giordana, in via Barge.

In questo caso un risparmio energetico di 270 mila kw/ ore che in termini di denaro significano circa 65 mila euro in meno l’anno ( calcolati prima dei rincari previsti) nella bolletta comunale.

Dopo il secondo intervento di sostituzione, a febbraio avremo 2.620 corpi illuminanti a led, restando da cambiare solo 904 lampade al sodio e 135 alogene, verso il traguardo dell’illuminazione comunale (3.007 punti luce) tutta riqualificata.

Il progetto è stato redatto da Marcello Nova con l’architetto Flavio Tallone dirigente del settore “Governo del territorio” ed “Energy manager” di Saluzzo, città premiata recentemente a Rimini, nell’ambito di “Ecohitech award”, il riconoscimento per le amministrazioni pubbliche che, ogni anno, dimostrano di aver adottato soluzioni e progetti per la transizione energetica e digitale.

Al Comune è andata la menzione speciale per i risultati ottenuti nell’ambito dell’impianto di illuminazione urbana e dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, aggiungendo altri premi al medagliere. Saluzzo era già nei nove comuni più virtuosi segnalati lo scorso anno dal Gse e anni fa, premio Lega Ambiente.