Partecipata cerimonia per il IV novembre a San Michele Mondovì

Oltre al sindaco, Domenico Michelotti, all'amministrazione comunale e a Don Giordanengo, alla manifestazione hanno partecipato anche i Carabinieri della Stazione di San Michele, il Gruppo Alpini e tutte le associazioni locali con i propri stendardi.

Davanti al monumento ai caduti, il primo cittadino ha ricordato la solitudine dell'anno scorso in cui, a causa della pandemia, non era stato possibile svolgere le tradizionali manifestazioni.

"Ecco perché" - ha commentato il sindaco -"quest'anno il saluto alle associazioni e a tutti i presenti va fatto ancor più caloroso, come il ringraziamento per quanto hanno fatto in questo periodo di pandemia, dando un supporto determinante a tutte le persone in difficoltà".

In occasione delle celebrazioni del IV novembre, il sindaco ha anche ricordato i 100 anni del Milite Ignoto, mettendo in risalto Maria, la mamma che ebbe l'incarico di scegliere il corpo di un soldato tra undici salme di caduti non identificabili, raccolti in diverse aree del fronte. Questa donna fu consacrata come madre spirituale del Milite Ignoto, per onorare tutti i caduti di guerra, e la salma del giovane prescelto fu posta all'interno della tomba del Milite Ignoto, al centro dell'Altare della Patria.