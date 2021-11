Premio Piemonte Innovazione 2021: è l'edizione dei record

Con 95 progetti candidati e 180 Comuni coinvolti gli enti locali piemontesi testimoniano tutto il loro dinamismo e la voglia di risollevarsi dopo la pandemia. Numeri da record per la V edizione del premio "Piemonte Innovazione e Sviluppo", l'iniziativa realizzata da ANCI Piemonte con il supporto di ANFoV, associazione che ne ha curato la direzione scientifica.

Nel 2021 Piemonte Innovazione si conferma un laboratorio di buone idee e di pratiche virtuose, in un periodo storico delicato che precede di poche settimane la messa a disposizione della prima tranche di risorse del PNRR.

Più che in passato, inoltre, il Premio conferma la sua vocazione a farsi portatore di un'innovazione inclusiva che origina dal basso: almeno un Comune per ogni Provincia piemontese ha presentato candidatura, scardinando quindi l’assunto per cui l’innovazione è materia dei grandi centri urbani. Per dare qualche numero, sono ben 139 i Comuni sotto i 5 mila abitanti che hanno partecipato, di cui 73 sotto i mille abitanti. Inoltre, dei 95 progetti presentati ben 11 arrivano da forme associative quali Unioni di Comuni e Comunità montane.

Anche grazie a questa caratteristica, l'iniziativa si è evoluta in questi anni da progetto a modello, così come testimonia del resto l’interesse raccolto a Parma nel corso dei lavori della XXXVIII Assemblea nazionale ANCI.

Terminata la fase di proposta, si passa ora all’attività di esame e di valutazione delle candidature: proprio in queste ore, si è insediata la Commissione di valutazione del Premio, composta da8membri in rappresentanza della ampia rete di sponsor e partner (Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Iren, SMAT, LINKS Foundation, BBBell).

I lavori della Commissione proseguiranno a ritmi serrati fino a fine anno sotto il coordinamento di ANFoV. La cerimonia di premiazione è prevista, invece, per il mese di gennaio 2022, nell’ambito di un importante evento che verrà ospitato dall’Innovation Center del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino. In quell’occasione saranno ufficializzati i Comuni vincitori: in palio oltre 40 mila euro, tra contributi economici (25 mila euro) e servizi.