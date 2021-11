Pulizia dei fiumi e monitoraggio per i volontari della Protezione Civile del Comune di Cuneo

Nel corso delle scorse settimane il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile del Comune di Cuneo è stato impegnato in lavori di manutenzione e pulizia dell’alveo dei corsi d’acqua, sia all’interno del Parco fluviale Gesso e Stura che in alcune zone fluviali particolarmente delicate o critiche.

Nello specifico, i volontari si sono occupati della rimozione e della pulizia di alberi divelti e tronchi che avrebbero potuto creare situazioni pericolose, ostruendo passaggi e impedendo all’acqua il suo normale corso.

Il lavoro si è concentrato quindi su alcune aste fluviali e si è concretizzato anche in un’attenta attività di monitoraggio delle varie zone, oltre che di pulizia e sgombero alberi, tronchi e rami e materiale potenzialmente fonte di pericolo.

“I volontari del gruppo comunale svolgono attività molto preziose per tutto il nostro territorio –sottolinea l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Cuneo, Davide Dalmasso -, alcune delle quali sono forse meno visibili agli occhi dei cittadini, ma sono invece molto importanti per garantire la sicurezza e prevenire situazioni di potenziale rischio. Un ruolo delicato e fondamentale che va loro riconosciuto e che è imprescindibile per la città e i cittadini”.