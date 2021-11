San Michele Mondovì, storia a lieto fine per il cagnolino Frodo, adottato grazie alle ragazze di GEA

E' una storia a lieto fine quella che raccontano le ragazze dell'associazione GEA che, due anni fa, a inizio gennaio 2020, hanno iniziato l'avventura legata alla gestione del Canile Rifugio 281 a San Michele Mondovì.

Oggi, giovedì 11 novembre, le volontarie hanno salutato Frodo, uno dei tanti cagnolini del rifugio che da tempo cercava casa, per lasciarlo all'affetto e alle cure della sua nuova famiglia.

Un percorso non semplice, ma una scelta che si è rivelata vincente grazie alla forza del team.

"Si chiama Canile rifugio 281, in riferimento alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Da quando abbiamo rilevato la struttura, all'epoca fatiscente e in stato di abbandono" - spiegano dall'associazione GEA - "è stato fatto un grande lavoro, soprattutto grazie ad un lavoro meticoloso e all'energia motivante del gruppo tutto è pian piano migliorato. Nel periodo antecedente all'apertura, come associazione, avevamo proposto alle amministrazioni di scommettere su di noi affidandoci le convenzioni e quindi la gestione dei loro cani."