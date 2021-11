Superbonus e dintorni, se ne parla in una conferenza alla Banca di Caraglio

“Superbonus e dintorni: istruzioni per l’uso”. È questo il titolo scelto per la nuova conferenza organizzata dalla Banca di Caraglio per giovedì 18 novembre, alle 17,30, presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca (piazza della Cooperazione, 1) a Caraglio. L’evento è realizzato in collaborazione con i professionisti di Abaco Team, società del gruppo immobiliare Gabetti. Dopo i saluti da parte dei vertici dell’istituto di credito, il programma prevede l’intervento di Roberto Busso, amministratore delegato del Gruppo Gabetti che illustrerà quali sono stati gli effetti degli incentivi sulla filiera immobiliare; a seguire Silvio Capello, strategic advisor di Abaco Team entrerà nel dettaglio dei bonus governativi approfondendo lo stato attuale e le prospettive 2022-2023, mentre in chiusura Paolo Davide Dalcerri, responsabile Area Sistemi di Pagamento Banca di Caraglio, parlerà del ruolo dell’intermediario finanziario nella cessione del credito.

“Gli incentivi fiscali introdotti dal Governo per agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente nell’ottica dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale stanno facendo da traino alla ripartenza economica del nostro Paese, ma allo stesso tempo generano interrogativi a cui non sempre è immediato trovare le risposte adeguate – spiega Giorgio Draperis, Direttore Generale della Banca di Caraglio -. Come istituto di credito ci siamo posti da subito in prima linea su questo fronte, con prodotti finanziari e consulenze specifiche, e durante l’incontro cercheremo di fare ulteriore chiarezza sul tema, grazie anche al contributo di esperti nell’ambito di acquisizione, vendita e gestione immobiliare”.

Per poter accedere all’evento è necessario prenotarsi contattando le filiali della banca ed essere in possesso di Green Pass e dei dispositivi di sicurezza, come da normativa vigente. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/617151 o scrivere a info@bancadicaraglio.it.