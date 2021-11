"Un'agricoltura che diventa cura": a Cuneo prosegue la rassegna dedicata all'agricoltura sociale

Proseguono gli incontri dedicati all'agricoltura sociale all'interno della rassegna organizzata da Confcooperative Piemonte all’interno del Bando Fami Buona Terra (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), che vede capofila la Regione Piemonte e di cui Confcooperative è partner.

Il prossimo appuntamento è in programma domani, venerdì 12 novembre alle ore 15: interverranno lo psicoterapeuta e sociologo Domenico Cravero e il dottor Simionato.

L'evento è fruibile sia in presenza, presso la cooperativa PingCn a Cuneo sita in via C. Pascal, che in modalità online collegandosi al canale YouTube di Confcooperative Piemonte : https://youtu.be/_9HYoVNpMy8. Iscrizioni al link https://forms.gle/p4uAKQTkECdisFAL7 .

La rassegna proseguirà venerdì 26 novembre a Saluzzo, dalle 15 alle 17.30, per trattare "Il budget di salute, una riforma e uno strumento anche per l'agricoltura sociale", tra i relatori Enrico Giraudo del Consorzio Monviso Solidale e un esperto di Welforum.it.

Gli ultimi tre incontri si svolgeranno nei primi mesi del 2022.