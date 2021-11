Con la rilevazione di San Martino la Camera di commercio pubblica i prezzi delle uve da vino DOC e DOCG

Come di consueto, l’11 novembre si è riunita la Consulta camerale per la rilevazione dei prezzi di San Martino che, a conclusione della stagione vendemmiale, ha ufficializzato i prezzi per l’annata 2021.

Il bollettino dei prezzi di San Martino, secondo la tradizione che vedeva l’anno lavorativo degli agricoltori terminare a inizio novembre, rappresenta ancora oggi un appuntamento di riferimento per il settore primario.

La Consulta prende in considerazione la rilevazione delle medie dei prezzi delle principali derrate agrarie (cereali, latte e zootecnia), della frutta fresca, delle nocciole e delle uve da vino a denominazione DOC e DOCG. Per queste ultime la Giunta aveva stabilito specifici criteri di rilevazione, finalizzati a consentire la pubblicazione dei prezzi di prodotti di eccellenza del nostro territorio solo a fronte della ricezione di “un congruo numero” di documenti da parte delle aziende vitivinicole.

“In occasione della tradizionale ricorrenza di San Martino – ha sottolineato il presidente Mauro Gola – la Camera di commercio conferma la propria funzione istituzionale obbligatoria a supporto degli operatori agricoli e a garanzia della trasparenza del mercato. Ringraziamo le imprese della filiera e le associazioni di categoria per aver riconosciuto il ruolo super partes dell’Ente camerale e averci consentito di assicurare una rilevazione attendibile e puntuale dei prezzi delle produzioni di eccellenza del nostro territorio”.

Al riguardo si evidenzia che solo la pubblicazione sui listini camerali dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori può consentirne l’inserimento nel paniere statistico nazionale redatto dall’Istat e preso a riferimento da Eurostat per la determinazione delle politiche comunitarie.

In questa stagione vendemmiale 2021 la collaborazione con le aziende della filiera viticola e le associazioni di riferimento ha permesso alla Camera di commercio, in applicazione della metodologia definita dalla Giunta camerale, di ufficializzare la rilevazione dei prezzi di alcune tipologie di uve a denominazione i cui valori sono riportati nella tabella a seguire.

Medie dei Prezzi delle Uve da Vino D.O.C. e D.O.C.G. - VENDEMMIA 2021

UVE DA VINO D.O.C.G. prezzo al kg. Minimo Massimo Nebbiolo per vino “Barolo” € 2,80 3,49 Nebbiolo per vino “Barbaresco” € 2,08 2,89 Arneis per vino “Roero Arneis” € 1,18 1,33 UVE DA VINO D.O.C. Barbera per vino “Barbera d’Alba” € 0,95 1,46 Barbera per vino “Barbera d’Alba Superiore” € 1,14 1,55 Dolcetto per vino “Dolcetto d’Alba” € 0,88 1,25 Nebbiolo per vino “Nebbiolo d’Alba” € 1,29 1,81 Nebbiolo per vino “Langhe Nebbiolo” € 0,98 1,61 Arneis per vino “Langhe Arneis” € 0,98 1,10

Il listino di San Martino riporta inoltre i prezzi delle nocciole, grazie alle rilevazioni periodiche effettuate dalla specifica Commissione.

La tabella sottostante indica le rilevazioni periodiche dei prezzi con le medie delle due ultime annate agrarie.

NOCCIOLE IGP (1) TGT (1) TGT BIO (1) MEDIA NOV 2020/GIU 2021 6,09 6,02 - MEDIA AGO 2021/OTT 2021 9,38 9,08 10,80

(1) prezzi € punto resa – 1^ fascia – IVA 4% esclusa

Il listino dei prezzi di San Martino è disponibile all'indirizzo:

https://www.cn.camcom.it/sanmartino

I prezzi delle uve da vino e dei vini DOC e DOCG sono consultabili alla pagina

https://www.cn.camcom.it/it/prezzi-uve

I prezzi rilevati dalla Camera di commercio sono consultabili sul sito :

http://www.cuneoprezzi.it/ingrosso/ALIMENTARI