Visite senologiche, tiroidee e tamponi rapidi Covid gratuiti per chi si trova in difficoltà

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Cuneo ha aderito al progetto nato fra la collaborazione tra Sanofi e CRI nazionale per fornire prestazioni sanitarie gratuita a chi si trova in difficoltà.

Dopo il successo delle precedenti giornate, dove erano state eseguite visite cardiologiche, visite dermochirugiche e tamponi, martedì 16 novembre si ripeterà con visite senologiche e tiroidee oltre che tamponi rapidi gratuiti Covid-19, con possibilità di rilascio del green pass.

Lo screening sanitario si svolgerà a Cuneo, presso il centro di accoglienza di via Bongioanni, 20, presso l’ex distretto militare, dalle 15 alle 19,30.

“Forniamo cure sanitarie specifiche che le persone molto probabilmente non farebbero se non gli venisse data la possibilità, – spiega Gianni Valsania, Presidente della Croce Rossa di Cuneo. – Un modo per essere sempre più vicino a chi si trova temporaneamente in situazioni di vulnerabilità.”