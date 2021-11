Cancellazione Pra

Prima di svelare come avviene la cancellazione al PRA, forse bisognerà spiegare che cosa sia effettivamente il Pubblico Registro Automobilistico. Si tratta di un archivio nazionale al quale la tua vettura (se ne hai intestata una tuo nome) è stata registrata. Al momento della rottamazione, oppure se dobbiamo trasferirci all’estero, la macchina non dovrà più essere annoverata tra quelle di questo registro e toglierla significa in gergo andare a effettuare una “radiazione“.

È importante sapere che c’è un costo, irrisorio (si tratta di poche decine di euro) per poter effettuare la cancellazione, ma soprattutto che non saremo noi a doverla fare in prima persona perché in genere se ne occupa il titolare della concessionaria oppure il responsabile professionista che lavora presso un centro di demolizione di auto .

Se devi rottamare un auto ma non intendi acquistarne una nuova e più ecologica, l’alternativa più semplice è quella di rivolgersi ad un rottamatore, quello che una volta veniva anche definito “lo sfasciacarrozze”.

Sia perché avrei un interlocutore esperto che fornirà una risposta a tutte le tue domande, sia perché è esattamente la persona deputata allo smaltimento. È importante sapere che non tutte le aziende hanno la facoltà di poter rottamare un veicolo, ma solo quelle in possesso di una autorizzazione specifica che le autorizza, per l’appunto, ad operare in questo modo.

Ricorda che ogni volta che decidi di portare una vettura da rottamare ad un centro per le demolizioni, dovrei portarla assolutamente integra, senza estrarre da essa nemmeno una componente.

Questo perché il centro per la rottamazione ripaga il suo stesso lavoro proprio grazie ai contenuti della vettura da smaltire.

In questo modo all’utente rimane solamente da pagare la cifra per le tasse e i bolli.

Ma a proposito di bolli, uno dei motivi per cui è importantissimo effettuare la radiazione al pubblico registro automobilistico ha proprio che vedere col fatto che dal momento in cui avremo in mano il certificato per la rottamazione noi non saremo più tenuti assolutamente a pagare il bollo, né a effettuare delle revisioni, nemmeno a prenderci delle responsabilità su una vettura che non è più in mano nostra.

La cancellazione al Pra potrebbe avvenire anche di ufficio, in alcuni casi limite che si spera non avvengono mai: ad esempio, quando le persone smettono arbitrariamente di pagare il bollo. Dopo tre anni di bolli non pagati consecutivi, la conseguenza automatica sarà quella di una richiesta di cancellazione, che potrebbe essere anche accolta.

Sicuramente un ufficiale giudiziario ci notificherà l’evento e comunque saremo lo stesso tenuti a pagare le tasse che abbiamo saltato non pagando il bollo: il problema è che se la nostra vettura fosse in circolo proprio nello stesso periodo, e venisse fermata, la multa da pagare sarebbe piuttosto elevata. Da qui importanza di avere in mano il certificato per la rottamazione che garantisca che abbiamo fatto la nostra parte all’interno di questo processo, che ci siamo presi impegno e la responsabilità di togliere dall’ambiente una vettura non funzionante e estremamente pericolosa rispetto alle sue capacità inquinanti.