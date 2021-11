Come possiamo scegliere la miglior carta prepagata?

Le principali carte di pagamento

Le carte di pagamento fanno ormai parte delle nostre vite, e difficilmente possiamo farne a meno. Sono diventate indispensabili per effettuare acquisti online, per pagare un acquisto presso un punto vendita e per evitare di girare con molti contanti in tasca.

Una carta prepagata differisce sia da un carta di credito o di debito. Una carta di credito deve infatti necessariamente essere collegata ad un conto bancario e l’addebito non avviene immediatamente ma il mese successivo. In pratica si possono effettuare pagamenti fino al tetto massimo concordato nel momento in cui ci viene rilasciata dalla banca, l’importante sarà far trovare il denaro sul conto per il giorno del mese successivo in cui di solito avviene l’addebito.

Una carta di debito è sempre legata ad un conto corrente, ma differisce rispetto a quella di credito perché l’addebito avviene istantaneamente. Sul saldo della carta avremo sempre a disposizione tutto il denaro presente sul conto, mai un quantitativo superiore.

La prepagata può essere associata ad un conto oppure no. Decideremo noi il quantitativo di denaro con cui ricaricarla e, proprio come avviene per la carta di debito, non potrà essere speso un quantitativo di denaro superiore a quello presente. Una simile carta presenta diversi vantaggi. Innanzitutto è perfetta per chi non ha bisogno di un conto corrente ma vuole un metodo sicuro e semplice da utilizzare per gestire le sue finanze. E’ indicata per chi non deve effettuare molte operazioni durante un mese. Una delle carte più utilizzate da chi vuole abbattere i costi legati all’acquisto della carta, alla sua ricarica, all’invio di denaro ed ai bonifici è Tinaba, e se vuoi ricevere ulteriori informazioni sui vantaggi che offre, la trovi qui.

Come trovare quella più adatta a noi

Ogni carta prepagata ha le sue peculiarità. Innanzitutto dovremmo capire se si tratta di un prodotto collegato ad un conto corrente, ed in questo caso verificare quali sono i costi di gestione di quest’ultimo.

Se è dotata di codice IBAN avremo un vantaggio in più. Potremo infatti ricevere ed inviare denaro attraverso bonifico bancario. Avremo la possibilità di farci accreditare direttamente sulla carta lo stipendio o la pensione. Molti pensionati infatti credono che sia necessario disporre di un conto corrente per ricevere la pensione, ma in realtà anche una carta conto prepagata potrebbe bastare.

In questo caso sarà utile valutare la semplicità di gestione delle proprie finanze attraverso un’app dedicata. Valutiamo anche le recensioni offerte dagli altri utenti in merito al servizio di assistenza, che a volte potrebbe avvenire solo attraverso un sistema di messaggistica o mediante assistenza telefonica.

Il modo migliore e più semplice per scegliere la propria carta prepagata è consultare un sito di comparazione di carte come cartetop.it. Su questo sito vengono infatti presi in considerazione più di 50 parametri diversi in base alle quali i diversi modelli vengono valutati. Vengono inoltre presentati in maniera immediata i vantaggi e gli svantaggi ad essi legati. In questo modo potremo fare una scelta consapevole senza alcuna difficoltà.