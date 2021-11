Discoteche a Roma per serate di puro divertimento: quali sono le più famose?

Voglia di divertimento, di ballare, di trascorrere piacevolmente il tempo in compagnia degli amici o del partner. Per vari motivi i giovani, ma anche molti adulti, amano andare in discoteca in quanto considerato il luogo perfetto all'interno del quale trascorrere momenti di puro divertimento a ritmo di musica lontani dalle preoccupazioni legate alla quotidianità. Ma, quali sono le discoteche a Roma più famose dove potersi recare?

Le più famose discoteche a Roma

Roma è una città molto grande e di conseguenza quindi ricca di location all'interno delle quali poter trascorrere delle piacevoli serate ed organizzare indimenticabili eventi. Alcuni locali sono un po' più nuovi mentre invece altri sono più datati ma anche particolarmente famosi. Nello specifico tra le discoteche a Roma pi羅 famose meritano di essere menzionate:

Piper Club: aperta nel lontano 1956, questa è una discoteca che ancora oggi continua a far divertire centinaia di giovani romani ma non solo. Sono infatti molti i turisti e i giovani abitanti delle zone limitrofe alla Capitale che decidono di recarsi presso questa famosa location. Il Piper Club negli anni è diventato infatti il simbolo di libertà e di stravaganza e al suo interno sono stati molti gli artisti anche di fama internazionale che si sono esibiti. Tra questi ad esempio i Nirvana, i Pink Floyd, Patty Pravo ecc;





Dove andare a Roma per divertirsi

Molte sono le discoteche di Roma dove potersi recare per una serata di divertimento in compagnia degli amici. Ad esempio per delle bellissime ed indimenticabili serate in estate potrebbe essere un'ottima idea recarsi presso: