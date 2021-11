Dodici comuni nel distretto del commercio di Fossano, Savigliano e Terre di Pianura [FOTO]

Dodici Comuni, le due associazioni commercianti di zona, un neonato consorzio turistico e altri 14 partner privati tra fondazioni, associazioni e pro loco del territorio.

Questa la nutrita platea di attori coinvolta nel neonato "Distretto Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura", realtà che, dopo il via libera da parte della Regione Piemonte, si prepara a muovere i primi passi per promuovere il rilancio del terziario in questo importante ambito territoriale della Granda.



La neonata realtà, 6ª classificata al bando col quale da Torino si va sta supportando la nascita di questo strumento in tutto il Piemonte, ha formalmente visto la luce nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 novembre, con la firma del protocollo d’intesa tra i 29 soggetti che ne faranno parte in questa prima fase.



Nella Sala "Barbero" del castello degli Acaja a Fossano si sono così riuniti i sindaci dei 12 Comuni partecipanti (il capofila Fossano, poi Savigliano, Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Centallo, Genola, Marene, Racconigi, Salmour, Sant’Albano Stura e Trinità) e i referenti delle altre realtà coinvolte: l’Associazione Artigiani e Commercianti Benesi, la Pro loco di Caramagna Piemonte, la Pro Loco di Cavallermaggiore, la Filarmonica "Arrigo Boito" di Fossano, il neonato Consorzio turistico Terre Reali Piemonte, il Centro Commerciale Naturale "Il Fossano", la Pro Loco di Genola, quella di Marene, Terre dei Savoia, le associazioni Racconigi Eventi e Racconigi In Centro, la Pro Loco di Salmour, la fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e la Pro Loco di Trinità.



A illustrare i contorni dell’iniziativa il presidente dell’Ascom fossanese Giancarlo Fruttero e il direttore dell’Ascom di Savigliano Livio Raballo. Se il primo, fresco di conferma alla guida degli esercenti di zona, ha esordito sottolineando l’importanza di "una così vasta coesione a un progetto che punta a sostenere il terziario locale anche tramite lo sviluppo turistico dell’area", il direttore Raballo ha ripercorso le tappe del percorso che ha visto "i Comuni di Fossano e Savigliano lavorare di concerto con le rispettive Ascom per identificare un territorio omogeneo, trovando una risposta eccezionale in questi 12 Comuni e nei loro sindaci, che hanno condiviso questo primo inizio di un percorso volto a sostenere il commercio locale" tramite interventi diretti – con iniziative che andranno soprattutto nella direzione della formazione, dell’innovazione e nella digitalizzazione delle imprese – e indiretti – mediante gli interventi di riqualificazione urbana che le amministrazioni locali potranno realizzare utlizzando i fondi in arrivo dalla Regione con la terza fase del bando.



"Un elemento importantissimo per il positivo accoglimento della nostra candidatura in Regione è stata la condivisione del sistema-territorio che siamo riusciti a mettere insieme", ha detto ancora Raballo, prima che l’iniziativa venisse salutata con soddisfazione dai primi cittadini presenti all’incontro.



Il fossanese Dario Tallone ha parlato di "un grande risultato ottenuto dalle Amministrazioni che hanno creduto in questo progetto", ringraziando poi i tecnici che in questi mesi vi hanno lavorato "per dare voce al commercio e risposte a un territorio che ha un grosso bisogno di ripartenza". "Vi auguro di continuare a lavorare come stiamo facendo adesso – ha concluso –: quando si collabora tutti insieme il risultato si porta a casa".



Argomenti condivisi dal collega saviglianese Giulio Ambroggio: "Mettendo insieme le nostre energie possiamo fare grandi cose e il fatto che oggi si inizi a farlo significa che stiamo aprendo una nuova stagione", ha ribadito, ricordando anche l’importante varo del consorzio turistico recentemente promosso dai due centri insieme alla vicina Bra. "Si tratta di un passo importante, per evitare che questo territorio venga schiacciato dalla montagna, da una parte, e dalle Langhe e Roero dall’altra. Mettiamoci insieme per far sì che anche la pianura possa dire la sua nel determinare lo sviluppo economico e sociale della Granda. Questa è la strada giusta".