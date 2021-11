Gelati PEPINO 1884 protagonista, in un progetto targato Exclusive Brands Torino, nella settimana delle Nitto ATP FINALS di Torino

L’occasione è quasi storica, l’evento di portata internazionale, Torino torna ancora una volta ad essere il cuore pulsante di un evento sportivo che interessa migliaia di persone, teatro di una manifestazione che porterà spettatori, appassionati e addetti ai lavori nel capoluogo Piemontese in occasione delle Nitto ATP Finals.

Ed è in questo contesto che nasce il progetto Exclusive Brands Torino Lounge Experience. Un evento, che avrà come luogo di incontro la Sala Codici del Museo del Risorgimento, che diventerà occasione di confronto e approfondimento, e nel quale i Brand della Rete proporranno Tavole Rotonde, Masterclass e Laboratori, oltre ai tour delle eccellenze torinesi, una vera e propria esperienza. Un’intera settimana, da domenica 14 a domenica 21 novembre, dedicata al racconto, fatto dalla viva voce di imprenditori, per conoscere come quotidianamente le eccellenze del nostro territorio operano, crescono e costruiscono un domani migliore.

Alla conduzione di questo importante progetto Edoardo Cavagnino – Presidente Gelati PEPINO 1884 SpA – “Abbiamo creato un programma che consentisse a ogni realtà di Exclusive Brand Torino di raccontarsi, attraverso un incontro finalmente e nuovamente realizzato in presenza, con un palinsesto che prevederà Materclass, Tavole Rotonde e Laboratori a cui tutti potranno partecipare”.

E Gelati PEPINO 1884 sarà uno dei protagonisti degli eventi alla Exclusive Brands Torino Lounge Experience con due interessanti incontri, mercoledì 17 novembre dalle 11 alle 12,30 si svolgerà la Tavola Rotonda “Alimentazione e Innovazione” a cui prenderanno parte anche Altec, Guido Gobino e la Fondazione Ricerca Molinette, moderati da Antonio Lo Campo, mentre venerdì 19 novembre dalle 15 alle 16,30 si svolgerà l’incontro “La Sostenibilità della Filiera Food” con la partecipazione di Costadoro, Guido Gobino, Cantine Bava e Witt Italia, moderati da Maurizio Menicucci.

Il pubblico però potrà assistere e partecipare anche a coinvolgenti laboratori come quello appositamente ideato per l’evento da PEPINO 1884, che si svolgerà martedì 16 novembre dalle 15 alle 16: un percorso alla scoperta delle materie prime da cui nasce uno dei gelati più storici d’Europa. Un viaggio che esplorerà le origini, la selezione e le curiosità legate ai singoli ingredienti, un cammino che svelerà il lavoro e l’impegno, anche in termine di qualità e ricerca, che si celano dietro alla nascita di un gelato che ha certamente fatto la storia e che sarà protagonista del futuro.

“L’idea di questo progetto” – prosegue Edoardo Cavagnino – “nasce dalla volontà di essere presenti in un momento importante per la nostra città, ma contestualmente si fa portatore di valori per noi importanti. All’interno delle iniziative previste è infatti stata realizzata la "EXCLUSIVE CHARITY", un’iniziativa pensata per festeggiare i 10 anni di Exclusive Brands Torino, realizzata in collaborazione con Sant’Agostino Casa d’Aste, a sostegno dell’Associazione CasaOz Onlus e della Fondazione Ricerca Molinette”.

L’asta è infatti stata lanciata online il 20 ottobre e presentata presso la prestigiosa casa d’aste il 26 ottobre, occasione durante la quale sono stati esposti i lotti. Sabato 20 novembre – dalle ore 16,00 – presso l’Exclusive Brands Torino Lounge nel Museo del Risorgimento, si svolgerà, in presenza, l’asta vera e propria.

Gelati PEPINO 1884 scenderà concretamente in campo anche per questa iniziativa, mettendo all’asta un’insegna storica di PEPINO degli anni ’40, proveniente dalla collezione privata della famiglia Cavagnino, ed una degustazione guidata, all’interno della storica Gelateria Pepino di piazza Carignano, accompagnati proprio da Edoardo Cavagnino, che rappresenta la quinta generazione della storica famiglia, proprietaria di Pepino da 105 anni, che ha dato vita ad un progetto unico e ha creato una vera e propria rivoluzione nel mondo del gelato con il Pinguino, il gelato su stecco da passeggio con copertura al cacao.

Il ricavato dell’asta sarà devoluto per la realizzazione, per CasaOz, a ResidenzeOz, quattro mini-appartamenti per le famiglie di bambini ricoverati negli ospedali torinesi, mentre per Fondazione Ricerca Molinette il contributo si concretizzerà in borse di studio per giovani ricercatori, attrezzature e strumenti di ricerca.