Microplastiche: la sfida ambientale del secolo

Gli scienziati di tutto il mondo mettono in guardia da tempo sulle terribili conseguenze delle microplastiche. Si tratta senza dubbio di un nuovo fronte su cui agire con urgenza. Cosa si intende per microplastiche? In che modo è possibile agire per evitare inquinino suoli e acque?

Le microplastiche sono piccolissime particelle di plastica. Queste si presentano in forma solida, dalle dimensioni inferiori ai 5 millimetri. Il loro potere inquinante sta nel non essere biodegradabili. Essendo composte di materiale plastico, risultano insolubili in acqua. I mari e gli oceani sono pieni di questi piccolissimi frammenti, dove rimangono per sempre. Il percorso che li porta ad accumularsi nelle grandi masse di acqua nel nostro pianeta prende origine dalle acque reflue che si riversano nei fiumi, nei mari e negli oceani. La loro origine è da ricercarsi in tutti quegli oggetti in plastica usa e getta che ogni giorno sono impiegati dai consumatori in tutto il mondo. La diffusione di questi piccolissimi pezzettini di plastica è così grande che ad analisi approfondite anche l’aria risulta contaminata da queste sostanze, che col vento finiscono nei punti più impensabili e remoti del globo.



Sono in corso numerosi studi che valutano l’impatto diretto delle microplastiche sull’organismo. L’uomo può venire in contatto con tali inquinati in svariati modi: ingerendole, inalandole o attraverso la pelle. Le problematiche per la salute delle persone fanno riferimento a stress ossidativo, aumento del rischio di sviluppare mutazioni e quindi patologie tumorali, nonché lesioni infiammatorie Gli studiosi però pongono un freno agli allarmismi: sarà necessario compiere numerosi altri studi per stabilire la reale portata delle conseguenze per la salute umana di questi microscopici agenti inquinanti.

Cosa è possibile fare per ridurre la produzione delle microplastiche? Come bloccare i micro-frammenti di plastica? Le soluzioni sono diverse. Di certo al giorno d’oggi i consumatori sono molto più consapevoli e attenti alle tematiche ecologiche. Chi acquista sa bene che le proprie scelte hanno impatti notevoli sull’ambiente. Ecco che comprare prodotti di marchi che combattono le microplastiche risulta fondamentale per ridurre la piaga dell’inquinamento da frammenti che soffocano il mare con la loro presenza. In Dixan, ad esempio, non sono impiegate le cosiddette “microsfere”, particelle abrasive spesso presenti nei detersivi per il bucato. In secondo luogo dai prodotti del celebre brand sono stati eliminati gli opacizzanti in materia plastica, polimeri impiegati per rendere più belli i tessuti. Questi sono stati sostituiti da equivalenti naturali. Infine, le confezioni sono realizzate con plastica riciclata in percentuali via via crescenti, per evitare che i contenitori esausti finiscano in mare. Ciò che si tenta di fare è creare un circolo chiuso della plastica, per cui dopo l’utilizzo il fusto viene immediatamente avviato al riutilizzo, così come avviene per la carta.

La sostenibilità passa anche per le agevolazioni ai cittadini e gli incentivi verso uno stile di vita più eco-sostenibile, come può essere l’utilizzo della rete di trasporto dei treni per i grandi spostamenti. Fornire modelli sostenibili è la chiave di volta per generare circoli virtuosi, come nel caso della recente autorizzazione alle agevolazioni nell’acquisto dei biglietti per chi compie col servizio integrato “gomma-rotaia”, ossia bus e treno, la tratta da Saluzzo a Torino, passando per Savigliano.



Le strade verso un maggiore rispetto dell’ambiente sono tante. Al singolo consumatore la possibilità di scegliere di intraprenderle.