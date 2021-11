Non sono solo l’Unione Europe e l’Italia a consigliare caldamente alle persone di porsi il problema di salvaguardare l’ambiente: ma dovrebbe essere un interesse di tutti cercare di smaltire correttamente i rifiuti, specie quelli ingombranti o possibilmente tossici. Per troppi anni si è chiuso un occhio sulla prassi delle persone di abbandonare i vecchi veicoli in strade e suolo pubblico, i parcheggi abbandonati, in cimiteri di automobili insomma. Era una pratica diffusa tanto quanto di scarso senso civico. Per questo ad un certo punto la politica ha dovuto occuparsi di legiferare al preciso scopo di smantellare alla radice questo sistema, dirottando le persone a rispetto di uno smaltimento dei veicoli più etico ed ecologico.

Perciò se necessiti rottamare la tua auto , devi seguire delle linee guida che sono abbastanza chiare e consentono di rispettare l’ambiente. In questo modo si è voluto fermare il dilagare inquinante di discariche a cielo aperto di automobili che non sarebbe potuto crescere in maniera esponenziale. Fino a qualche decennio fa non tutte le famiglie avevano un’automobile, mentre adesso ogni nucleo familiare ne ha anche due o tre e dal momento che vengono ciclicamente sostituite è facile fare un rapido calcolo di quante automobili potrebbero venire a trovato in giro se le persone continuassero ad abbandonarle. Una vettura abbandonata è un forte rischio per l’ambiente: nonostante sia giunta al suo ciclo di vita finale, molte delle sue componenti potrebbero essere estratte, riciclate e dunque rimesse in utilizzo all’interno della filiera industriale. Altre sue componenti possono risultare potenzialmente pericolose, come le batterie oppure la benzina e gli altri liquidi inquinanti che sono rimasti al suo interno. Ecco perché il consiglio è quello di agire con criterio.

Se possiedi un auto da rottamare, non ha senso occupare lo spazio del tuo garage, ancor meno occupare il suolo pubblico: continueresti a pagare il bollo per un bene che effettivamente non utilizzi

Perciò, meglio tenere in sicurezza il proprio habitat, occupandosi di seguire il corretto smaltimento della vettura.

Davvero non bisogna essere pigri in questo perché non ci vuole tanto a finalizzare una rottamazione.

Prima di tutto ci si può fare aiutare da un concessionario oppure da un centro per la rottamazione vero e proprio.

La scelta tra queste due possibilità deve essere effettuata in base a ciò che realmente vogliamo fare dopo esserci liberati della vecchia auto: vogliamo comprarne una nuova? In questo caso il concessionario potrà rottamare la nostra vecchia auto al posto nostro, seguendo tutte le partite burocratiche e con l’unico obbligo di acquistare un veicolo nuovo.

A volte esistono gli incentivi fiscali per la rottamazione che servono a incentivare le persone alla sostituzione effettiva della propria auto con una nuova, fondamentalmente andando a catturare due piccioni con una fava.

Ovvero riuscire a smaltire correttamente la vecchia auto e dare una mano al settore automobilistico incentivando le vendite.

Oltretutto le macchine di nuova generazione tendono sempre ad avere un occhio di riguardo per nuove tecnologie che consentono di possedere un veicolo meno inquinante e che consuma meno carburante.