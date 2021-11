Conto alla rovescia per la Straconi: la prima edizione “diffusa”, al via senza lo starter

Una Stracôni inedita. È quella che è stata pensata per l'edizione 2021, dopo lo stop forzato per Covid dello scorso anno. Durerà 9 giorni. Tutti gli iscritti potranno effettuare la camminata nell’itinerario previsto da sabato 13 a domenica 21 novembre.

Il tratto del percorso presso il Parco Fluviale Lungo Gesso sarà allestito con striscioni, tabelloni e totem, mentre i partecipanti dotati di pettorale ufficiale saranno fotografati da membri dell’organizzazione, presenti nei nove giorni dell’evento dalle 10 alle 16. Saranno posizionate due postazioni di controllo, all’inizio e al termine del percorso nel parco, dove si eseguirà la punzonatura dei pettorali Stracôni.

I pettorali sono in vendita al costo di 5 euro nei punti ufficiali fino a stasera, giovedì 11 novembre. Il tetto è stato fissato a 16.500 partecipanti.

Le iscrizioni per i liberi possono essere effettuate nei seguenti punti:

A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54

BOTTA & B. corso Nizza, 7 – Cuneo – 0171.69.03.10

BOTTA & B. piazza C. Battisti,3 – Mondovì – 0174.42.130



Alla Stracôni è possibile partecipare anche accompagnati dagli ‘amici a quattro zampe’ aderendo così alla ‘Stracôni Monge dog’. Il costo delle iscrizioni è pari a 8 euro (accompagnatore 5 e cane 3) ed i punti di iscrizione sono presso:

DOG SERVICE presso i punti vendita di Cuneo, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Villanova Mondovì.

Il patron Sergio Costamagna: “Sarà un'edizione particolare anche per noi, ma siamo soddisfatti di averla organizzata dopo lo stop forzato del 2020. Non ci sarà lo starter perché ognuno potrà partire quando meglio crede, nei nove giorni a disposizione, anche in base al maltempo”.





Tutte le informazioni a questo link: https://www.straconi.it/home/