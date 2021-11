Pascal e Nerina: due cani splendidi in cerca di adozione

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero oggi vi presenta Pascal e Nerina.



Rinnoviamo l’appello per il piccolo Pascal: ha due anni, taglia medio-piccola, zampette corte, pesa 13 chili appena! Dolce e affettuoso, va d’accordo con tutti. Ha bisogno del contatto umano, ha vissuto fino a poco tempo fa in famiglia e, dall’oggi al domani, si è ritrovato in un box. Ovviamente era arrabbiato col mondo intero ma, con pazienza e amore, si sta riprendendo e sta riacquistando fiducia nell’essere umano.



Nerina è una cagnolina bella e buonissima, taglia media contenuta, un anno, carattere splendido. Si affida già sterilizzata.



Per informazioni e adozioni: Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: Anpa Alba Langheroero