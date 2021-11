All'Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto l'iniziativa “Io leggo perché”

Tutti gli alunni dei plessi dell’Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto si sono collegati, mercoledì mattina, puntuali, alle 11.30, alla diretta Facebook promossa per il lancio dell’iniziativa nazionale “Io leggo perché”.



Bambini e ragazzi da ogni parte d’Italia hanno risposto presente al collegamento streaming moderato da Rudy Zerbi e Filippo Solibello di Radio2; ogni alunno ha seguito con attenzione gli interventi delle varie

personalità, tra cui i ministri Franceschini e Bianchi.



L’intento è stato quello di divulgare anche sul canale social più diffuso questo progetto che ha come finalità principale quella di

promuovere la lettura attraverso la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.



A tal fine, nella settimana dal 20 al 28 novembre, tutte le famiglie potranno acquistare e donare uno o più libri alle scuole, acquistandoli nelle librerie convenzionate.



Alle scuole spetta, invece, il compito più difficile: la prestigiosa missione di far appassionare gli adulti di domani alla lettura, accompagnandoli per mano nell’affascinante viaggio della

narrazione.