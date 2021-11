“Bra Orienta”: al via gli incontri con le scuole

Proseguono gli appuntamenti mirati per aiutare le famiglie ad individuare il percorso di studi più adatto ai ragazzi che completano la terza media. Si tratta di iniziative elaborate dal Comune di Bra in collaborazione con la rete delle scuole superiori cittadine “Bra Orienta”, l’Informagiovani, la Cooperativa Orso nell’ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” della Regione Piemonte.

Così, dopo l’appuntamento collettivo con il “Salone dell’Orientamento 2021”, andato in scena sabato 6 novembre all’aperto sotto i portici di corso Garibaldi, saranno ora i quattro istituti superiori braidesi ad accogliere direttamente studenti e genitori per illustrare i punti forti della loro offerta formativa.

Si comincia con il Centro di formazione professionale CNOS-FAP, che terrà una serata pubblica di presentazione presso l’auditorium “Giovanni Arpino” martedì 23 novembre alle 20,30. Sarà possibile seguire l’appuntamento a distanza mediante la piattaforma Zoom (ID riunione 852 7045 2431). Seguiranno poi alcuni open day in cui ragazzi e genitori potranno visitare direttamente l’istituto, in programma per il 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il 22 gennaio 2022 dalle 15 alle 18 e la “Serata dei mestieri” il 28 gennaio dalle 19 alle 22. La partecipazione agli open day e alla “Serata dei mestieri” richiede una prenotazione mediante il modulo on line che può essere compilato sul sito www.bra.cnosfap.net . È comunque prevista la possibilità di effettuare delle “visite” anche durante le normali giornate di formazione, sempre su prenotazione, anche telefonica allo 0172-41.71.111.

Seguirà poi l’istituto “Ernesto Guala”, che accoglierà le famiglie mercoledì 24 novembre, sempre alle 20,30, all’auditorium Arpino. Anche in questo caso sarà possibile seguire la serata on line su Zoom (ID riunione 849 0954 7254) e in diretta web sul canale you tube della scuola. Seguiranno gli open day nella sede centrale di piazza Roma 7 e nell’associata IPSIA di viale Rimembranze 19 in programma il 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il 18 dicembre dalle 15 alle 18, il 22 gennaio dalle 15 alle 18. Nelle giornate di mercoledì 15 e venerdì 17 dicembre, venerdì 14 e mercoledì 19 gennaio 2022, sempre dalle 15 alle 17, sarà possibile assistere in presenza allo svolgimento di laboratori (necessaria la prenotazione).

Nella serata di giovedì 25 novembre sarà invece il liceo “Giolitti-Gandino” a presentare la propria offerta formativa all’auditorium Arpino (ore 20,30, diretta Zoom ID riunione 885 0921 5864). Oltre agli open day programmati per domenica 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e per sabato 22 gennaio 2022 dalle 15 alle 18, l’istituto ha predisposto anche l’iniziativa “Un giorno al Liceo”. Il progetto offre agli studenti di terza media la possibilità di frequentare per un giorno lezioni in una classe dell'indirizzo di studio su cui ricade la loro attenzione o degli indirizzi di studio fra cui sono indecisi nella scelta. Sarà necessario prenotarsi via mail all’indirizzo prenotazione.orientamento@liceidibra.cloud indicando nome, cognome dello studente, scuola di appartenenza e l'indirizzo o gli indirizzi di studi di interesse. Infine, si terranno tre sabati di orientamento presso l’aula magna nella sede di via Serra (su prenotazione attraverso mail a prenotazione.orientamento@liceidibra.cloud ) nei quali verranno presentati in dettaglio il 27 novembre ore 9-11 il Liceo scientifico e dalle 11 alle 13 il corso di Scienze applicate; il 4 dicembre ore 9-11 il Liceo classico; l’11 dicembre ore 9-11 il corso di Scienze umane e dalle 11 alle 13 il Liceo linguistico.