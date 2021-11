Carni Dock, il “Made in Piemonte” che sostiene il Cuneo Volley

Il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo stringe una nuova ed importante collaborazione con una delle eccellenze del territorio, l’azienda Carni Dock, produttrice dell’unico e riconosciuto “Prosciutto Crudo di Cuneo d.o.p.”.

Il Cuneo Volley amplia così di fatto le partnership legate alla rubrica “Made in Piemonte”, creata per raccontare la storia che c’è alle spalle delle aziende partner della società biancoblù.

Seguire la rubrica è semplice, basta un semplice click al link -> https://www.madeinpiemonte.live/

«Tra eccellenze è importante creare legami. Personalmente mi piace molto l’idea di sostenere concretamente lo sport, i giovani ed il territorio. Questa partnership ci permette di fare rete con una delle realtà sportive di eccellenza della Provincia di Cuneo: il Cuneo Volley. Carni Dock è onorata di essere in campo al fianco di questi campioni» - Luca Allasia, contitolare della Carni Dock.

Carni Dock nasce nel 1990 dall’unione delle famiglie Allasia e Rubiano, che hanno alle loro spalle una storia importante, con quattro generazioni specializzate nell’allevamento, nella macellazione e nella lavorazione delle carni suine. I prodotti di salumeria dell’azienda Carni Dock sono riconoscibili dal marchio Gran Dock la Salumeria, brand specifico dedicato agli stagionati, tra i quali spiccano le d.o.p. Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele e Prosciutto Crudo di Cuneo. Quest’ultimo, unico salume d.o.p. di tutto il territorio piemontese, è frutto di una delle filiere più corte d’Italia per la produzione di prosciutti crudi d.o.p. Viene lavorato a mano, artigianalmente, massaggiato con sale naturale, stagionato per 24 mesi in un microclima che conferisce al prodotto una particolare morbidezza ed un gusto unico. Gran Dock la Salumeria, fedele alla tradizione artigiana del territorio, ha inoltre creato nel corso degli anni alcune specialità come: Lonzaola, Lonzardock, La Baroletta, Il Crintunè. E’ possibile seguire Carni Dock su Facebook e Instagram per essere informati su tutte le novità.