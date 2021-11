Giro d'Italia 2022, ecco il percorso completo: il 20 maggio la Sanremo-Cuneo, arrivo a Verona

Con l'ufficializzazione del Gran finale di Verona, sede della chiusura per la quinta volta, è stata completata la presentazione del Giro d'Italia 2022, edizione numero 105.

La prossima Corsa Rosa prevede 7 tappe per velocisti, 6 di media montagna, 6 di alta montagna e 2 cronometro individuali. In totale 3410, 3 chilometri da percorrere e quasi 51.000 metri di dislivello.

Partenza da Budapest, venerdì 6 maggio; arrivo, come detto, a Verona, domenica 29.

Tra le tappe in programma anche la Sanremo-Cuneo che si correrà venerdì 20 maggio. Sarà la 13^ frazione del Giro, dopo la Parma-Genova e prima della Santena-Torino.

LE PAROLE DEL DIRETTORE DEL GIRO D'ITALIA MAURO VEGNI

"Questo Giro è stato concepito per dare opportunità ai corridori di poter battagliare sin dalle prime tappe cercando una vittoria parziale o inseguendo la Maglia Rosa. Sarà uno dei percorsi più duri degli ultimi anni con i suoi quasi 51.000 metri di dislivello. Ci saranno tante frazioni insidiose già dal rientro in Italia dopo le tre in Ungheria. Abbiamo voluto inserire nel percorso alcune montagne che hanno fatto la storia ciclistica della nostra corsa come il Santa Cristina - che sarà la Montagna Pantani – il Mortirolo, Il Pordoi (Cima Coppi) e il Passo Fedaia ai piedi della Marmolada. Queste salite saranno inserite all’interno delle due tappe chiave del Giro, la Salò – Aprica (che sarà anche la Forzato Wine Stage) e la Belluno – Marmolada (Passo Fedaia). Anche le due cronometro (quella di Budapest e quella di Verona tra le Colline Veronesi) avranno una valenza importante: la prima perché dovrebbe assegnare una nuova Maglia Rosa che potrebbe essere vestita per alcuni giorni mentre la seconda potrebbe essere il giudice finale di questo Giro e cambiare definitivamente la Classifica Generale".

IN ALLEGATO IL PERCORSO COMPLETO