Granda Volley Academy, alti e bassi nell'ultimo turno di campionato

Settimana di alti e bassi per la Granda Volley Academy, ‘cantera’ della Cuneo Granda Volley. Se le giovanissime atlete della Serie B2 stentano ancora a trovare la giusta armonia, le compagini dell'Under 16 tengono alto il morale in casa biancorossa, grazie all'importante 'en plein' di vittorie settimanali, con buone prospettive non solo in chiave stagionale ma futura.

Le ragazze del Cuneo Granda Volley proseguono la loro esperienza di maturazione nel Campionato Nazionale di Serie B2. Nell’ultima prestazione, andata in scena nella serata di sabato all’Ex Media 4 di Cuneo, le ‘gatte’ di coach Liano Petrelli hanno affrontato la squadra torinese dell’Ascot Labormet2. Severo il punteggio finale: un 3-0 in favore della squadra ospite che non rende merito all’impegno delle giovanissime biancorosse, scese in campo con Testa in palleggio, Fabbrini opposto, Battistino e Montabone bande, al centro Basso e Ulligini, libero Sposetti Perissinotto. Sono le torinesi a premere sull’acceleratore, giocando in modo organizzato e dimostrando una maggiore fluidità di manovra. Numerose le contromosse tattiche della panchina cuneese, con il cambio della diagonale che vede l’ingresso di Bellone in palleggio e Giuliano opposto oltre a Cattaneo in banda: la prima frazione non sorride alle biancorosse (0-1, 14-25). Nel secondo set la squadra di casa gioca in modo più ordinato e rimane a stretto contatto con le rivali. Cuneo schiera in battuta Cattaneo che con un buon turno aiuta le compagne a rimettere in equilibrio la frazione, ma i punti decisivi sono per le ospiti (0-2, 22-25). Terzo parziale affrontato con nuovo spirito e le ragazze di casa passano subito avanti anche di 4 punti (5-1) per poi procedere punto a punto sino a quota 20. Ancora una volta, nel finale di set è l’Ascot Labormet2 a cambiare il gioco, sostituendo gli attacchi di potenza con pallonetti e palle piazzate alle quali le ragazze di casa si devono arrendere (0-3, 23-25). Buona prova della centrale Camilla Basso (4 muri), convocata insieme a Beatrice Battistino per la partita della Serie A contro Novara: per la giovane promessa del vivaio si tratta dell’esordio in panchina con la prima squadra. Prossimo impegno per la Serie B2 in trasferta a Novara, sabato 13 novembre contro la Direma Pizza Club.

Doppio rinvio per le squadre Cuneo Granda Volley nel campionato Under 18. Stesso destino ma diverse le ragioni: la compagine Rossa non è scesa in campo per un rinvio causa indisponibilità di alcune atlete delle rivali; la formazione Bianca ha registrato il ritiro dal campionato delle rivali del Volley Montà.

En plein di vittorie nei campionati Under 16 con quattro successi in altrettante gare disputate. La formazione Rossa di coach Peron continua il cammino da imbattuta nel girone A, grazie alla secca vittoria con le rivali del PGS El Gall. Altrettanto netta l’affermazione nella trasferta di Fossano per la Bianca di coach Guerriero. Doppio impegno per la squadra Gialla di coach Violino, a punteggio pieno sia nella sfida casalinga con Mon.Vi. Bam Blu sia nell’impegno con il Volley Busca.

Negativo il report per le formazioni Under 14. Ad Alba, partita difficile la squadra Rossa di coach Violino: la costanza delle battute avversarie ha messo in difficoltà per tutti e tre i set la ricezione delle gattine. Dopo due set a senso unico, le cuneesi prendono le misure alle rivali che chiudono comunque in proprio favore il match. La formazione Bianca di coach Guerriero si arrende solo al quinto set con la capolista Fossano. Le biancorosse rimontano con grande carattere l’iniziale 2-0, ma pagano la rincorsa e cedono al quinto set conquistando un punto prezioso.

In Prima Divisione, partita di carattere per le ragazze della squadra Rossa che espugna l’ostile campo di Asti. Sotto in tutti e tre set, le ragazze di coach Peron riescono a spuntarla di misura contro le più esperte avversarie di Asti. Determinanti gli innesti dalla panchina che, soprattutto nel primo set, hanno avviato la rimonta. Battuta d’arresto per la Bianca che incappa in un netto 3-0 casalingo: troppi gli errori commessi nelle fasi di gioco che inevitabilmente segnato la gara contro il sestetto del Volley Busca.

Due vittorie ed una sconfitta nella giornata d'esordio dei campionati CSI. Buone prestazioni per le Juniores e per le Allieve, brave ad imposi rispettivamente con le rivali di Dronero e Caraglio. Incespicano le Ragazze, costrette alla resa contro Dragons Dronero.