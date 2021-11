Motori: suggestiva avventura in Marocco per Franco Ballatore e Nadia Chiavassa

Dopo tre giorni di navigazione da Genova a Tangeri, Franco Ballatore e Nadia Chiavassa del Bemar Racing Team di Cuneo, sono approdati in Marocco.

Il viaggio in nave è durato più del previsto a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno costretto il traghetto a modificare la normale rotta ed a passare sotto costa.

IL RACCONTO DEI PROTAGONISTI

“Dalla capitale marocchina ci siamo diretti verso la catena montuosa del Rif per visitare la splendida Chefchaouen, anche conosciuta come la città blu e successivamente nella prima delle città imperiali che visiteremo: l’antica Fès. Al momento pare che non ci siano particolari limitazioni negli spostamenti. In giro non si vedono praticamente turisti, una situazione stranissima, che dona al viaggio una sensazione piuttosto surreale; avendo visitato questo Paese in passato, la differenza si nota moltissimo”.

Nei prossimi giorni i due cuneesi, a bordo della loro Africa Twin, si dirigeranno verso il confine algerino, che costeggeranno fino alle gigantesche dune di sabbia di Merzouga, seguendo una rotta desertica poco battuta anche prima dell’emergenza Covid.

Il viaggio è supportato da Honda, Bemar Racing Team, Bianco Moto e CRS Savigliano e può essere seguito sui principali social del canale Bicosisgud.