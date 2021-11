Volley maschile A2 - Cuneo prepara la trasferta a Santa Croce, Wagner: "Partita non facile, servirà concentrazione"

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, domenica 14 novembre alle ore 16.00, scenderà in campo a Santa Croce per la 6^ giornata del campionato.

I padroni di casa subito dietro in classifica a pari merito con una vittoria in meno, arrivano dalla sconfitta a Bergamo, ma conosciamo bene quanto sia diverso anche per loro giocare tra le mura di casa. Come i cuneesi anche i lupi hanno una tifoseria importante, non a caso gemellata con i Blu Brothers.

I ragazzi di coach Serniotti, rafforzati dalla vittoria casalinga con Brescia, potranno contare su una delegazione biancoblù che si sta organizzando per seguire la prima squadra in trasferta.

Ex di giornata l’opposto brasiliano Wagner Pereira Da Silva, per due stagioni tra le fila del Club abruzzese: «La trasferta a Santa Croce non sarà facile, è una squadra che in casa non va sottovalutata, soprattutto per la motivazione che infonde la tifoseria. Se dovessimo andare là sperando in una partita facile, avremmo un brutto risveglio. Dovremo arrivare concentrati ed essere pronti ad un confronto lungo. Noi siamo cresciuti in queste giornate, siamo più sicuri come squadra, dobbiamo continuare su questa strada per portare a casa sempre più punti anche dalle trasferte. Il lavoro paga sempre, quindi lavoriamo».

La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/vLRun2XzWyQAl palazzetto o da casa, i ragazzi hanno bisogno di sentire l’affetto dei propri tifosi e appassionati, quindi mano agli smartphone e via con le stories, ma non dimenticate il tag @cuneovolley per essere ricondivisi sui canali ufficiali. Inoltre, unendosi al gruppo Telegram “Cuneo Volley – Tifosi”, oltre a leggere in anteprima le notizie del Club maschile cuneese, in caso di vittoria potrete votare il vostro MVP. Cosa state aspettando, iscrivetevi -> https://t.me/joinchat/Ul46TkefiY8zn9Br