Volley maschile A2 - Mondovì alla prova Reggio Emilia, Denora sprona i suoi: "Dobbiamo cominciare a far tesoro degli errori"

Nel Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca il VBC Sinergy Mondovì. dopo la lunga trasferta in terra pugliese contro la capolista BCC Castellana Grotte, torna a giocare davanti al pubblico amico: infatti domenica, con fischio d’ inizio alle ore 16 invece delle tradizionali ore 18, al Pala “Nino Manera” arriveranno gli emiliani della Conad Reggio Emilia.

La formazione allenata da Vincenzo Mastrangelo, nelle cui file milita l’ ex monregalese Roberto Cominetti, in classifica generale è settima con 8 punti (ed una partita in meno, avendo già usufruito del turno di riposo nella prima giornata), a -4 dalla capolista BCC Castellana Grotte e sino ad ora ha ottenuto 3 vittorie (3-0 in casa contro Siena, 3-0 in trasferta a Lagonegro, 3-2 in casa contro Motta di Livenza rimontando da 0-2) ed una sconfitta (3-1 sul campo della capolista Castellana Grotte).

Coach Vincenzo Mastrangelo può contare sul forte ed esperto palleggiatore italo-argentino Fernando Gabriel Garnica, uno dei migliori palleggiatori dell’ intero Campionato, che ha giocato fra le altre nelle fila di Ravenna, Castellana Grotte, S. Croce e Bergamo, sui centrali Simone Scopelliti (ex di Sora e Vibo Valentia in A1 e Castellana Grotte in A2), Matteo Zamagni (ex Siena e Spoleto) e Nicola Sesto, da due stagioni a ReggioEmilia e prima ad Ortona, Tuscania, Matera ed Isernia, sugli schiacciatori Roberto Cominetti, ex di turno anche se per pochi mesi, Federico Marretta, lo scorso anno a Lagonegro e prima in forza a Verona e Milano in A1 ed al Selver Tallin in Estonia, Riccardo Mian (ex Motta di Livenza) ed ai due “figli d’ arte“ Diego Cantagalli, figlio dell’ ex nazionale Luca, e Tim Held, figlio dell’ olandese Jan Held, oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, mentre come libero c’ è il “reggiano doc” Davide Morgese.

“Reggio Emilia - afferma l’ allenatore monregalese Francesco Denora – è una squadra solida, completa e con molte soluzioni come visto nell'ultimo incontro dove son riusciti a vincere cambiando 3/7 della squadra. Hanno un ottima linea di ricezione e, con uno dei migliori palleggiatori della categoria, hanno nel sideout la loro arma migliore. Noi dobbiamo esser bravi a cogliere la giusta occasione quando riusciremo a fargli staccare la ricezione e limitare i loro battitori, sfruttando anche il fattore campo con l'aiuto dei nostri tifosi. Dobbiamo cominciare a far tesoro degli errori delle prime gare e cominciare ad esser più cinici nei momenti importanti giocando con semplicità e concretezza. Stiamo lavorando proprio su quest'aspetto per poter regalare la prima gioia ai nostri tifosi”.

Nelle partite sino ad ora disputate, ad eccezione della prima contro S. Croce, in cui per problemi burocratici non era disponibile l’ opposto nigeriano Arinze Kelvin, i monregalesi hanno dimostrato di potersela giocare con tutte le avversarie: tanti set infatti sono stati persi soltanto sul filo di lana ai vantaggi e ciò a causa sia della poca esperienza complessiva del gruppo che di una gestione purtroppo troppo poco lucida dei palloni decisivi. Contro Reggio Emilia sarà molto importante riuscire ad essere costanti al servizio per poter tenere sotto costante pressione la ricezione avversaria ed un po’ più efficaci sia a muro che in attacco sulle palle rigiocate.