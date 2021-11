A Bra i positivi salgono a 31, un anno fa erano quasi 500

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a ieri, giovedì 11 novembre, sono 31 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Un residente a Bra è attualmente ricoverato all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



“Come a livello regionale e nazionale, anche in città si verifica un aumento dei contagi, seppur su cifre relativamente basse (7 giorni fa i positivi su tutta la popolazione erano 23, quattordici giorni fa 18) – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Esattamente un anno fa (12 novembre 2020) i domiciliati a Bra che risultavano positivi al Coronavirus erano 481. Indubbiamente la riduzione dei numeri della pandemia a oltre decimo dei casi rispetto allo stesso periodo del 2020, oltre alla netta diminuzione delle ospedalizzazioni, è stato ottenuto grazie al rispetto delle regole, ma, soprattutto, grazie alle vaccinazioni, allora non ancora disponibili. Dai dati, si evince come la campagna vaccinale sul nostro territorio, così come su scala nazionale, abbia avuto un notevole impatto: nel territorio di competenza dell’Asl Cn2, infatti, è stato raggiunto l’ottimo risultato di una copertura vaccinale del 83% per quanto riguarda la prima dose (oltre il 75% per ciascuna fascia di età) e recentemente è iniziata la campagna vaccinale per la terza dose (“booster”), al momento limitata al personale sanitario e ai soggetti over 60, purché a sei mesi dalla seconda dose.



Sebbene i risultati della campagna vaccinale siano incoraggianti, all’interno del territorio di competenza l’Asl Cn2 rileva la presenza di 26.000 persone potenzialmente vaccinabili e di 18.000 non vaccinabili (i soggetti con età inferiore a 12 anni), per un totale di 44.000 persone non vaccinate, che potrebbero costituire un importante serbatoio di diffusione per il virus, soprattutto in questo periodo in cui si sta prevalentemente in ambienti chiusi.



Pertanto, al fine di non vanificare gli sforzi compiuti, di evitare un nuovo blocco delle attività ospedaliere e altri provvedimenti restrittivi, è fondamentale, per i soggetti che ancora non abbiano provveduto, prenotarsi per ricevere la vaccinazione: prima e seconda dose per i coloro che non l’hanno ancora effettuata e terza dose per personale sanitario e per over-60. A tal proposito si ricorda che, fino al 30 novembre è possibile vaccinarsi in accesso diretto presso le sedi di Bra (Casa della Salute), Alba (Casa della Salute) e Verduno (Ospedale “Michele e Pietro Ferrero”), per tutte le fasce d’età, in orario 10.00-12.30.



A completamento dell’efficacia della vaccinazione, vi sono alcuni accorgimenti che possono limitare la diffusione del contagio, come da vademecum emanato dal Ministero della Salute: il lavaggio frequente delle mani e l’utilizzo del gel igienizzante, il rispetto del distanziamento sociale, il ricambio di aria costante negli ambienti chiusi, la limitazione del numero di persone in ambienti piccoli e il corretto utilizzo della mascherina in ambienti chiusi e anche all’esterno, in caso di assembramento”.