A Cavallermaggiore sarà attivo lo "sportello digitale" a sostegno di chi non ha dimestichezza informatica

Sarà attivo a partire da martedì 16 novembre un nuovo sportello che intende venire in aiuto alle persone che non hanno troppa dimestichezza con i servizi informatici, sempre più preponderanti nei servizi della pubblica amministrazione e non solo.

Si tratta di un vero e proprio punto in cui famiglie e cittadini potranno recarsi per farsi aiutare nei servizi digitali come l'acquisizione della certificazione verde Covid-19, il caricamento degli importi per buoni mensa, iscrizioni online a corsi ed attività varie e altri servizi.



Lo sportello sarà aperto tutti i martedì dalle ore 15 alle 17 e tutti i venerdì dalle 10 alle 12. Sarà sempre presente una persona che potrà guidare e aiutare fattivamente chi è in difficoltà a giostrarsi in tutto quello che riguarda il mondo digitale.