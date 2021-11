Alba: la galleria della Maddalena sarà intitolata al commendator Roberto Ponzio

Il Re del Tartufo sarà nuovamente incoronato dalla Città di Alba. Il 27 novembre alle ore 11 nella galleria della Maddalena, cuore pulsante della Fiera del Tartufo, il Comune e l’ACA intitoleranno l’area al commendatore Roberto Ponzio (1923-2008), uomo e personaggio che ha reso celebre il Tuber Magnatum Pico.

Una giornata dove verrà ricordata la sua visione, che ha permesso al Tartufo Bianco d'Alba di ottenere reputazione nel mondo. Un vero pioniere, capace di scelte oculate e avveniristiche che hanno portato a traguardi di assoluto prestigio, partendo dalla sua bottega di via Vittorio Emanuele (via Maestra, per gli albesi), da lui gestita dal 1947 al 1986 e dalla quale sono partite trifole inviate ai potenti della Terra tra cui la regina Elisabetta, Charles De Gaulle e diversi presidenti americani.

Ora è un negozio dove si respira la storia e il profumo unico dei tartufi e, guardando verso il cortile della Maddalena, il ricordo di Roberto Ponzio sarà ancora più vivo.

E ora il suo nome sarà ancora più scolpito nelle mura della città e nella memoria degli albesi, grazie ad un’idea dell’Associazione Commercianti albesi, accolta dal Comune, come spiega Giuliano Viglione, presidente del sodalizio di piazza San Paolo: «Siamo soddisfatti che la proposta di intitolazione della galleria della Maddalena al Comm.re Roberto Ponzio, suggerita dall’ACA, sia stata accolta dal Comune.

È per noi motivo di orgoglio onorare la sua persona che è stata tra le più rappresentative e autentiche del panorama albese. Un personaggio che ha costruito la strada che ha portato il tartufo bianco alla consacrazione, ed il territorio alla valorizzazione che merita. Alba accoglie un turismo di qualità ed è conosciuta a livello internazionale grazie a persone come il Comm.re Ponzio, che è stato un grande visionario, partito dalla sua piccola bottega alla conquista dei mercati gastronomici di eccellenza».

Il Comune ha accettato all’unanimità l’idea dell’Aca, come dichiara l’assessore Bruno Ferrero: «Questa iniziativa è un riconoscimento a un persona che ha fatto tanto per il turismo ed il commercio di Alba, perché ha sempre portato avanti il tartufo e tutto quello che ne concerne. Insieme a Giacomo Morra, un’altra grande figura di spicco, ha portato il tartufo in giro per il mondo, donandolo ogni anno ai grandi della Terra e, di conseguenza, ha fatto conoscere Alba.

È stato un uomo tenace, appassionato, instancabile per molti anni sia in negozio che nei mercati di riferimento del tartufo. Ha sempre soddisfatto la voglia degli avventori e degli appassionati. Intitolare la galleria della Maddalena ha un significato simbolico ed attuale allo stesso tempo, perché qui continua a pulsare il cuore della Fiera del Tartufo Bianco d'Alba. Una manifestazione cresciuta grazie a persone come Roberto Ponzio».