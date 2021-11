Fossano: cambio della guardia alla guida del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna

Questa mattina (12 novembre), presso la Caserma “Perotti”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (da Montagna) e, con l’occasione, si è anche celebrato il rientro dell'Unità dal Kosovo, avvenuto lo scorso luglio. Il colonnello Francesco Maioriello, dopo circa un anno e mezzo di comando, ha passato le consegne al parigrado Angelo Tancredi.



La cerimonia si è svolta al cospetto della Bandiera di Guerra del Reggimento e alla presenza del generale di Brigata Nicola Piasente, comandante della Brigata Alpina “Taurinense.



Nel corso del suo intervento di saluto, il colonnello Maioriello, ha voluto ripercorrere l'intenso periodo che lo ha visto al comando del Reggimento. Dal supporto alle istituzioni per il contrasto alla pandemia, col concorso delle squadre disinfettori e degli ufficiali medici, alla fase di approntamento per l'impiego nell'ambito dell’operazione “Joint Enterprise” in Kosovo, resa complessa dalla necessità di armonizzare le esigenze addestrative con le limitazioni imposte dalla pandemia, ponendo in ogni circostanza la salute e la sicurezza del personale quale elemento cardine.



Proprio citando l'impiego del Reggimento in Kosovo, il colonnello Maioriello ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti e i numerosi apprezzamenti che il 1° Reggimento ha ricevuto nel tempo.



Nel ringraziare i suoi artiglieri per l'impegno e i risultati conseguiti, il colonnello Maioriello ha voluto ricordare alcuni dei più recenti impegni del 1° da Montagna che hanno interessato il Reggimento in tre intense esercitazioni a fuoco presso il Poligono di Monte Romano, nel Lazio, dal mese di settembre. Dall’esercitazione internazionale “Nasr” alla “Laran 2021”, sino alla più recente “Alpan 21” conclusasi pochi giorni fa e che ha visto il Gruppo “Aosta” operare con flessibilità sia con l'obice 105/14 che con il mortaio pesante Thompson da 120 mm.



Nel corso del suo intervento il comandante cedente ha voluto esprimere anche il suo ringraziamento verso le istituzioni locali che hanno mantenuto vivo e costruttivo il legame con il Reggimento, confermando la validità della sinergia da sempre esistente tra il Primo, il territorio fossanese e la provincia Granda.



Dopo il significativo passaggio della Bandiera di Guerra tra i due comandanti, momento che suggella l’avvicendamento, il generale Piasente ha ringraziato il colonnello Maioriello per quanto fatto, in particolare per la professionalità e la capacità espresse dal Reggimento nel corso dei diversi impegni addestrativi e operativi, non tralasciando l’impegno all’estero, operando nel pieno spirito dell’Esercito Italiano, accompagnato dai valori che da sempre caratterizzano le truppe alpine. Al nuovo comandante del Reggimento sono andati gli auguri per un periodo di comando proficuo e denso di soddisfazioni.