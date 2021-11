La procura indaga sui rapporti tra la bovesana Cecere ed il commercialista dove lavorava Nada Cella

È sui rapporti che c’erano tra Annalucia Cecere - l’ex maestra residente a Boves, iscritta nel registro degli indagati per l’omicidio di Nada Cella, segretaria di Marco Soracco, noto commercialista di Chiavari - che stanno indagando gli inquirenti genovesi per far luce su un cold case ripescato dagli archivi della procura, grazie al certosino lavoro svolto dalla criminologa Antonella Delfino Pesce e dall’avvocato Sabrina Franzone.

Coppia diabolica o innamoramento a senso unico da parte della giovane e bella Annalucia? E i sentimenti non corrisposti posso aver scatenato la rabbia contro una possibile rivale in amore?

Entrambi hanno sempre negato una relazione, spiegando agli inquirenti di essersi conosciuti ad un corso di ballo e di essere usciti insieme solo qualche volta e sempre insieme con altri amici.

Agli atti della procura, però, ci sono molte testimonianze che raccontano come Annalucia fosse molto attratta da Soracco. Una vicina di casa aveva affermato - ed ha ribadito in questi giorni davanti al pubblico Ministero che Cecere era attratta fisicamente dal Soracco, avendo anche inoltrato nei suoi confronti proposte matrimoniali. Si parla anche di un palese rancore verso la segretaria Nada Cella, considerata come una rivale in amore.

In mezzo a questo intersecarsi di sentimenti - forse corrisposti o forse no - c’è una telefonata di Annalucia, a pochi giorni dal delitto, al commercialista. Con tono agitato e rabbioso, l’indagata urla a Soracco: “Tu non mi piaci, mi fai schifo”.

“In effetti questa è una telefonata che lascia perplessi - spiega l’avvocato Sabrina Franzone -. Cosa voleva dire la Cecere con quelle parole? E poi perché telefonare a Soracco da una cabina telefonica sotto casa? Forse sapeva di essere intercettata? Cecere sa qualche cosa che nelle indagini non è ancora emerso?”.

Domande alle quali cercheranno di rispondere gli inquirenti genovesi.