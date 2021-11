Come eliminare le cicatrici da acne: cure mediche, locali e a casa

Le cicatrici da acne si formano quando il derma è danneggiato da un'infiammazione dovuta all'acne, in particolare cisti e noduli. I metodi di trattamento variano dai prodotti da banco ad azione locale ai trattamenti professionali.

Sebbene le cicatrici non possano essere rimosse completamente, un trattamento adeguato può ridurle significativamente.

Come sbarazzarsi delle cicatrici da acne è una domanda comune in quanto possono essere molto difficili da trattare. Le cicatrici sono una conseguenza comune dell'acne, una condizione della pelle che può essere lieve o grave e può causare la formazione di diversi tipi di cicatrici.

Nessuna persona risponderà allo stesso modo ai farmaci, quindi il trattamento spesso implica provare diversi farmaci o combinazioni di trattamenti per ottenere i risultati più efficaci. Poiché le cicatrici non possono essere completamente eliminate, l'obiettivo è ridurne l’evidenza.

Cosa causa la comparsa delle cicatrici?

Le cicatrici da acne derivano da danni al derma, lo strato di pelle sotto l'epidermide, lo strato più esterno della pelle. Sebbene siano più comunemente associati ad acne cistica o nodulare grave, possono anche svilupparsi quando l'acne più leggera si infiamma.

Lo schiacciamento dei brufoli può anche causare la formazione di cicatrici da acne e l'iperpigmentazione post-infiammatoria li rende più visibili. Le macchie scure rimangono sulla pelle dopo che l'acne è guarita e sono il risultato dell'eccesso di melanina prodotta dalla pelle in risposta all'infiammazione.

Tipologia di cicatrici

Esistono tre tipi di cicatrici associate all'acne e sono classificate in base alla loro gravità; potresti avere più di un tipo.

Atrofiche

Le cicatrici da acne atrofiche sono le meno gravi tra le cicatrici da acne e le più comuni e colpiscono circa il 40% delle persone con acne. Queste cicatrici sono depressioni nella pelle e sono il risultato della perdita di collagene combinata con l'infiammazione in profondità nel derma. Ci sono tre tipi in questa categoria e questi appaiono più spesso sul viso.

Le cicatrici di tipo coperto sono depressioni rotonde o ovali.

Le cicatrici tipo da piccozza sono profonde e strette.

Le cicatrici del tipo rullo variano in profondità e hanno uno scorrimento obliquo.

Ipertrofiche

A differenza delle cicatrici atrofiche, le cicatrici ipertrofiche sono di colore rosa, spesse e sporgenti. Si verificano quando si forma una quantità anormale di tessuto connettivo in risposta alla guarigione della ferita. Il più delle volte si formano sul petto, sulla schiena e sulle spalle nelle aree con la maggiore tensione cutanea.

Cheloidi

Come le cicatrici da acne ipertrofiche, i cheloidi sono sollevati ma di dimensioni maggiori e tendono ad essere di colore rosso porpora. Possono estendersi oltre il punto originale del brufolo. Appaiono più spesso su aree con pelle spessa, come la schiena, le spalle e il torace. I cheloidi sono considerati il ​​tipo più grave di cicatrici dopo l'acne.

Opzioni di trattamento

Esistono numerosi trattamenti professionali per le cicatrici da acne che possono aiutare a ridurre la gravità delle lesioni. Sono comunemente usati per trattare cicatrici ipertrofiche e cheloidi che si sviluppano in profondità nel derma, così come qualsiasi cicatrice che non risponde ai trattamenti locali.

Peeling chimico

Un peeling chimico rimuove gli strati più esterni della pelle per esfoliare le cellule morte, stimolarne il rinnovamento e riempire le aree depresse per fondersi con il tessuto sano circostante. I peeling vengono solitamente eseguiti utilizzando alfa idrossiacidi (AHA) come l'acido glicolico e beta idrossiacidi (BHA) come l'acido salicilico o combinazioni di entrambi.

Dermoabrasione

Questa procedura, chiamata anche microdermoabrasione, comporta la rimozione degli strati superiori della pelle con una spazzola metallica o un dispositivo che utilizza particelle microscopiche di diamante per raschiare delicatamente le cellule danneggiate. È efficace solo per le cicatrici da acne atrofiche.

Iniezione di Fluorouracile (5-FU)

5-FU è un farmaco chemioterapico approvato dalla FDA per il trattamento di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Quando viene iniettato nel tessuto cicatriziale, il 5-FU arresta la proliferazione delle cellule chiamate fibroblasti. I fibroblasti si trovano principalmente nel tessuto connettivo e secernono collagene, motivo per cui contribuiscono maggiormente alle cicatrici da acne.

Filler dermici

I filler dermici sono sostanze naturali o sintetiche che vengono iniettate nella pelle per espanderla; alcuni filler promuovono anche l’aumento del collagene. Entrambe le azioni aiutano a riempire le cicatrici atrofiche.

Sebbene vari filler dermici siano usati per trattare le cicatrici da acne, l'unico approvato dalla FDA per questo scopo è il polimetilmetacrilato (PMMA) con collagene bovino (conosciuto commercialmente come Bellafil). Uno studio ha scoperto che il PMMA è sicuro e molto efficace nel trattamento delle cicatrici atrofiche.

Laser

I dermatologi usano tre tipi di laser per curare le cicatrici da acne:

Laser ablativi dirigono l'energia sulla superficie della pelle interessata per vaporizzare il tessuto cicatriziale, rivelando la pelle sana sottostante.

Laser non ablativi lavorano sotto la superficie della pelle utilizzando l'energia per stimolare la crescita di nuovo collagene.

lavorano sotto la superficie della pelle utilizzando l'energia per stimolare la crescita di nuovo collagene. Laser frazionati emettono colonne microscopiche di luce laser che colpiscono il tessuto cicatriziale in modo più accurato ed evitano il tessuto sano. Esistono versioni frazionarie di laser ablativi e non ablativi.

Microneedling

In questa procedura, un dermatologo utilizza un dispositivo con aghi sottili per creare piccole ferite nella pelle. Man mano che la guarigione progredisce, si forma nuovo collagene, che riempie le aree interessate di tessuto sano. Il microneedling in combinazione con un retinoide locale, gel di tazarotene, si è dimostrato particolarmente efficace nelle cicatrici da acne atrofiche da moderate a gravi.

Tecnica di perforazione

La tecnica di perforazione è una procedura chirurgica minore che utilizza uno strumento rotondo e affilato per rimuovere le cicatrici dalla pelle. Questo strumento che ricorda un attrezzo per tagliare i biscotti, è dimensionato per adattarsi al diametro della cicatrice in modo da non rimuovere il tessuto sano.

Dopo che la cicatrice è stata rimossa, la ferita viene suturata, lasciando una cicatrice molto meno visibile. Le tecniche di perforazione, che includono escissione, sollevamento e innesto, sono più efficaci per cicatrici inferiori a 3 mm.

Radiofrequenza

Un approccio relativamente nuovo per il trattamento di tutti i tipi di cicatrici da acne atrofiche, la terapia a radiofrequenza dirige la corrente elettrica attraverso il derma, causando ferite da calore. Durante il processo di guarigione, viene prodotto nuovo collagene, che riempie le depressioni e leviga la pelle.

Subcision

La subcision è una procedura chirurgica minore. Le depressioni caratteristiche delle cicatrici da acne atrofiche sono causate dall’espansione delle cicatrici sui tessuti sani. Per contrastare questo, viene inserito un ago sotto la superficie della pelle per rompere il tessuto cicatriziale e staccarlo. È più comunemente usato per rimuovere le cicatrici.

Trattamenti localizzati

Alcune cicatrici da acne possono essere ridotte al minimo con alcuni farmaci con azione localizzata disponibili senza prescrizione medica.

Alfa-idrossiacidi

Gli alfa-idrossiacidi (AHA) guariscono le cicatrici da acne esfoliando lo strato superiore della pelle. Si trovano in detergenti da banco, toner, sieri e peeling casalinghi. Gli acidi glicolico e lattico a concentrazioni del 10% o meno sono gli AHA più comunemente usati per trattare le cicatrici da acne e altre condizioni della pelle.

Retinoidi

I retinoidi, una classe di farmaci derivati ​​dalla vitamina A, accelerano l'esfoliazione delle cellule morte della pelle e stimolano la crescita di nuove, rendendoli un trattamento efficace per le cicatrici da acne atrofiche.

I retinoidi ad azione localizzata sono spesso prescritti per trattare le cicatrici da acne atrofiche. Inoltre, i farmaci a base di vitamina A, chiamati retinoli, sono disponibili al banco in creme, lozioni, sieri e altre formulazioni che aiutano a migliorare le cicatrici.

L'adapalene è un farmaco simile ai retinoidi, su prescrizione e da banco con il marchio Differin. È anche efficace per il trattamento delle cicatrici da acne, specialmente se combinato con il perossido di benzoile in un gel da prescrizione chiamato Epiduo.

Acido salicilico

L'acido salicilico è un beta idrossiacido (BHA) che riduce la comparsa di cicatrici da acne esfoliando e levigando la pelle. Ha anche proprietà antinfiammatorie, molto importanti per prevenire le cicatrici.

L'acido salicilico è disponibile al banco in una varietà di prodotti per la cura della pelle, di solito a una concentrazione del 2%, e ha un effetto più lieve sulla pelle rispetto all'AHA.

Trattamenti casalinghi

È improbabile che i trattamenti naturali per le cicatrici da acne siano efficaci per le cicatrici da moderate a gravi, ma possono essere utili per cicatrici piccole o fresche e migliorare il regime di trattamento in corso. Per evitare effetti indesiderati, è meglio consultare un dermatologo prima di inserirli nella routine quotidiana.

Olio di rosa canina

Essendo una ricca fonte di vitamine A (retinolo) e C, l'olio di rosa canina è noto per le sue proprietà anti-invecchiamento. Tuttavia, ci sono prove che può anche accelerare la guarigione delle ferite e migliorare l'aspetto delle cicatrici, probabilmente a causa della sua abbondanza di acidi grassi.

L'olio di rosa canina è venduto nei negozi di cosmetici e nelle farmacie. Cercate l’olio spremuto a freddo al 100%. Applicare una o due gocce sulle cicatrici al mattino (prima di utilizzare la protezione solare) e alla sera (dopo l'idratazione).

Aloe vera

Il gel nelle foglie carnose della pianta di aloe vera ha proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche, che lo rendono ideale per il trattamento delle cicatrici da acne. La ricerca conferma l'efficacia dell'aloe vera nell'accelerare la guarigione delle ferite, che a sua volta può portare a meno cicatrici e ridurre al minimo le cicatrici esistenti.

L'aloe vera è poco costosa e facile da trovare nei negozi di alimentari, nei mercati e nei giardini. Per utilizzare, tagliare il foglio, spremere il liquido gel dall'interno e applicarlo direttamente sulla pelle.

Olio di cumino nero

Ottenuto dai minuscoli semi neri della pianta di Nigella sativa, l'olio contiene molti ingredienti che possono aiutare a curare l'acne e ridurre o prevenire le cicatrici. Un ingrediente prezioso è un composto chiamato timochinone, che è stato scoperto per stimolare la produzione di collagene e ridurre i danni ai tessuti durante la guarigione delle ferite.

L'olio di semi di cumino nero è economico e facile da trovare nei negozi di alimenti naturali e online. Trova un olio biologico al 100% e provalo su una piccola area di pelle prima di applicarlo su aree cicatriziali più grandi.

Succo di limone

La vitamina C (acido ascorbico), il componente principale del succo di limone, è un trattamento comprovato ed efficace per l'iperpigmentazione. Può eliminare le macchie scure e lo scolorimento della pelle associati alle cicatrici da acne.

Poiché il succo di limone puro può irritare la pelle, deve essere prima diluito per un uso sicuro. Inizia con parti uguali di acqua e succo di limone fresco. Inumidisci un batuffolo di cotone con il composto e applicalo sulle cicatrici; lasciare riposare per 20 minuti, quindi lavare con acqua.

Miti sul trattamento delle cicatrici da acne

C'è una grande quantità di disinformazione sulle cicatrici da acne e su come affrontarle, tra questi:

Mito 1: Le cicatrici da acne si formano solo sul viso

I brufoli possono lasciare cicatrici e scolorimento in qualsiasi parte del corpo, come la schiena, soprattutto se si stanno scoppiando i brufoli.

Mito 2: L'abbronzatura renderà meno visibili le cicatrici da acne

L'esposizione ai raggi UV può aumentare lo scolorimento e aumentare il rischio di cancro della pelle.

Mito 3: L'acne negli adulti non lascia cicatrici

L'acne può comparire a qualsiasi età e causare cicatrici; possono essere più visibili sulla pelle più matura che ha naturalmente meno collagene.

Mito 4: Le cicatrici da acne non possono essere prevenute

Un certo numero di cicatrici può essere inevitabile, soprattutto se si soffre di acne cistica o nodulare grave. Tuttavia, ci sono misure preventive che puoi adottare. Il trattamento tempestivo è fondamentale, così come seguire le istruzioni del dermatologo, piuttosto che schiacciare o spremere le lesioni.

È possibile eliminare le vecchie cicatrici?

Uno dei miti diffusi è che le vecchie cicatrici rimangono per sempre. Sebbene sia difficile rimuovere completamente le cicatrici, esistono soluzioni efficaci.

Spesso è necessaria una combinazione di trattamenti diversi, soprattutto per le cicatrici ipertrofiche e cheloidi, che tendono a svilupparsi lentamente e a peggiorare nel tempo. Un approccio per levigare e ridurre efficacemente i cheloidi ostinati prevede il trattamento laser in combinazione con iniezioni di steroidi o 5-FU e steroidi.

Come prevenire la formazione

Ci sono una serie di passaggi che puoi adottare per prevenire o ridurre al minimo le cicatrici da acne, tra cui:

Scegli prodotti delicati formulati per la pelle a tendenza acneica e segui il tuo regime di cura della pelle.

Resisti alla tentazione di schiacciare, spremere o pizzicare i brufoli o le croste rimaste dai punti di guarigione.

Se la tua acne peggiora a causa di trattamenti da banco, consulta un dermatologo il prima possibile per determinare il trattamento migliore per te.

In conclusione

Tutti i tipi di acne possono lasciare cicatrici, in particolare le cicatrici infiammatorie e cistiche. La probabilità di cicatrici è maggiore se i brufoli non vengono trattati in tempo o i brufoli vengono schiacciati o scoppiati.

Il tipo di cicatrice determinerà in gran parte come bisogna trattarla. Le cicatrici atrofiche depresse, possono essere meno difficili da trattare rispetto alle cicatrici ipertrofiche o cheloidi che appaiono e si formano a causa dell'eccessiva produzione di collagene.

I trattamenti per le cicatrici da acne vanno da farmaci ad azione localizzata da banco e da prescrizione, inclusi AHA e retinoidi, a procedure mediche eseguite da un dermatologo come peeling chimici, levigatura con laser e microdermoabrasione.

Per le piccole cicatrici da acne, i rimedi casalinghi come il succo di limone diluito, l'aloe vera e gli oli speciali possono offrire alcuni benefici riducendo l'iperpigmentazione e favorendo la guarigione della pelle.