I 5 migliori casinò di criptovaluta online: Bitcoin ed Ethereum Casinò

Che cosa fai se hai bisogno di fare soldi in fretta? Certo, potresti comprare dei gratta e vinci o dei biglietti della lotteria.

Se però cerchi un sistema più efficace, perché non provare con i tuoi giochi d’azzardo preferiti online? Oggi non devi più nemmeno preoccuparti di altri problemi, come ad esempio dei tempi che potrebbero essere necessari per caricare denaro nel sito di un casinò online dal tuo conto corrente.

Vorresti provare a giocare d’azzardo in criptovalute, ma non hai ancora trovato il posto giusto per farlo? Di norma, i principianti non prestano attenzione ai dettagli quando scelgono un sito. Inoltre in rete ci sono molti truffatori che tenteranno di imbrogliarti. Perciò la scelta più pratica è basarsi sulle valutazioni degli esperti.

La piattaforma BestCryptoCasino.today utilizza l’Intelligenza Artificiale per determinare quali siti di gioco d’azzardo online soddisfano determinati parametri, con una precisione che raggiunge il 92%. Sulla base delle sue valutazioni, abbiamo redatto un elenco dei MIGLIORI casinò Bitcoin:

1. Stake - Il più apprezzato dagli utenti

2. BitStarz - Bonus di apertura attraente

3. 7BitCasino - Funzionalità limite massimo di gioco

4. mBit - Intuitivo e sicuro

5. BitcoinPenguin - Consente l’iscrizione anonima al sito

Criteri di valutazione

Il settore del gioco d’azzardo d’intrattenimento è in costante evoluzione. Un numero sempre crescente di casinò che accettano criptovalute vengono lanciati su internet. È essenziale giocare su piattaforme sicure. Questi casinò Bitcoin offrono tutte le condizioni necessarie per garantire la correttezza del gioco. Sono stati approfonditamente verificati da esperti che li hanno inclusi nell’elenco dei migliori casinò.

Durante la valutazione, BestCryptoCasino.today ha verificato la conformità di ciascuna piattaforma con una serie di criteri:

Licenze da autorità di controllo del gioco d’azzardo

Una piattaforma affidabile possiede una licenza ufficiale da parte delle autorità di controllo legittime di Curaçao, Malta, Regno Unito o altri stati. L’iscrizione su piattaforme sicure garantisce la correttezza del gioco e che non ci siano problemi nel prelievo delle vincite. Verificare l’onestà degli operatori è semplice. I siti ufficiali contengono dei link ai siti delle autorità di regolamentazione i quali, a loro volta, riportano i dati completi dell’azienda che gestisce la casa da gioco.

Ampia scelta di slot machine

I migliori casinò online offrono un’ampia gamma di giochi messi a disposizione da aziende fornitrici largamente presenti nel mercato. Il loro catalogo comprende un’ottima selezione di slot e giochi di carte. Un ulteriore vantaggio è la presenza di veri croupier.

Elevata velocità delle transazioni

Gli operatori affidabili offrono pagamenti rapidi attraverso servizi elettronici. Gli utenti possono prevelare il denaro in modo pressoché immediato. L’elaborazione delle richieste richiede circa 15 minuti.

Riconoscimento di bonus generosi

Una cosa utile prima di scegliere un sito di gioco d’azzardo online è informarsi sui bonus che offre. La maggior parte di case da gioco attira i giocatori con bonus senza deposito, che consentono ai principianti di ottenere profitti senza investire denaro. Per i giocatori abituali ci sono bonus sui depositi, cashback omaggio e giri gratis.

Praticità

Nei migliori casinò è disponibile la traduzione dell’interfaccia utente in diverse lingue. L’interfaccia dev’essere semplice e intuitiva. Il sito offre una pratica guida con le regole per la verifica, l’uso dei bonus, ecc. e la relativa sezione è disponibile sul sito anche senza iscriversi.

Assistenza clienti

I casinò online affidabili forniscono assistenza clienti attiva 24/7. Molti siti hanno un’apposita chat che permette di contattare un addetto all’assistenza.

Recensioni dei siti dei migliori casinò Bitcoin

Aspetti positivi per i giocatori:

1. Controllato dall’autorità del gioco d’azzardo online di Curaçao.

2. Offre regolarmente promozioni sportive.

3. Basso margine della casa.

4. Prelievi immediati.

Gioca ai classici di Stake, tra cui dice, crash, keno, limo e mines. Stake offre gioco d’azzardo in Bitcoin su slot come Fruit Party, Money 2 Train e Book of Shadows. Inoltre, puoi giocare dal vivo in criptovalute ai giochi del casinò tra cui blackjack, baccarat e craps (dadi).

Fornitori dei giochi – Yggdrasil, Big Time Gaming, Push Gaming.

Recensioni:

· Reddit – I giocatori commentano positivamente l’assistenza clienti;

· Trustpilot – Gli utenti non apprezzano le tariffe di prelievo.

Aspetti positivi per i giocatori:

1. Controllato dall’autorità del gioco d’azzardo online di Curaçao.

2. Gioco d’azzardo in criptovalute come ETH, BTC, Litecoin e altre.

3. Interfaccia utente e grafica pratica e piacevole.

4. Interessante bonus di apertura.

In questo casinò Ethereum si può giocare a Wolf Gold, Diamond Riches e Aztec Magic. Da non perdere, i grandi classici come American Roulette, Caribbean Poker e Double Joker.

Fornitori dei giochi – Amatic, Evolution Gaming e BGaming.

Recensioni:

· Reddit – L’assistenza clienti di BitStarz è eccellente; fornisce il servizio anche attraverso Reddit;

· Sitejabber – I giocatori più esperti considerano BitStarz una delle opzioni migliori.

Aspetti positivi per i giocatori:

1. Controllato dall’autorità del gioco d’azzardo online di Curaçao.

2. Bonus di apertura fino a 1,5 BTC o 200 free spin.

3. Funzione limiti di gioco.

4. Depositi e prelievi in BTC, DOGE, ETH e altre criptovalute.

Si può giocare a slot come The Myth, Buffalo Hunter e Bank Robbers. Alcuni altri giochi Bitcoin live come Blackjack, Football Studio e Mega Ball.

Fornitori dei giochi – NetEnt, DTech, Microgaming.

Recensioni:

· Reddit – Un ottimo casinò per giocare in criptovalute e alle slot;

· Trustpilot – I giocatori abituali dichiarano che l’assistenza clienti è un po’ lenta.

Aspetti positivi per i giocatori:

1. Controllato dall’autorità del gioco d’azzardo online di Curaçao.

2. Scommesse anonime.

3. Bonus di apertura fino a 5 BTC + 300 free spin.

4. Live chat di assistenza.

Per giocare a slot come Raging Lion, Book of Pyramids e Golden Genie. Non dimenticare di provare i giochi BTC tra cui Dream Catcher e Ultimate Texas Hold’em.

Fornitori dei giochi – BetSoft Gaming, Endorphina e Play’n Go.

Recensioni:

· Trustpilot – Uno dei migliori siti di gioco d’azzardo in Bitcoin dal punto di vista della sicurezza;

· Reddit – Sito intuitivo e facile da usare.

Aspetti positivi per i giocatori:

1. Consente l’iscrizione anonima.

2. Offre supporto per criptovalute quali ETH, Litecoin e Dogecoin.

3. Con più di 200 giochi e video slot HD.

4. Promozioni settimanali e offerte con scadenza limitata.

Mette a disposizione giochi popolari come Lucky Lady, Poison Eve e Dragon Tribe.

Fornitori dei giochi – Ezugi, Belatra Games e Mr. Slotty.

Recensioni:

· Trustpilot – La maggior parte di recensioni dice che il casinò Bitcoin Penguin è una truffa;

· Reddit – Gli utenti di Reddit sostengono che Bitcoin Penguin fornisce una buona assistenza clienti.

Breve guida ai casinò Bitcoin per i principianti

I casinò Bitcoin sono come le normali case da gioco?

Se è parecchio tempo che giochi d’azzardo, probabilmente sai già cos’è un casinò in criptovalute. Si tratta in sostanza di una casa da gioco online che accetta criptovalute. Per il resto, non ci sono altre significative differenze rispetto ai normali casinò. Di conseguenza, a volte non è facile distinguere questi siti. Tutti quanti, alla fine, seguono le tendenze principali e offrono ai clienti le più comode condizioni per giocare.

Al giorno d’oggi, le criptovalute si stanno diffondendo sempre di più e attraggono sempre maggiore interesse da parte dei clienti dei casinò. Tra loro, ci sono molte persone che detengono o scambiano criptovalute. È per questi utenti che esistono i casinò di questo genere. In definitiva, per rifornire il proprio saldo, non è necessario convertire il denaro in un’altra valuta. Ci sono due tipi di casinò Bitcoin che:

1. Accettano criptovalute. La cosa è abbastanza semplice: puoi rifornire il tuo conto in criptovalute ma, alla fine, il saldo sarà in dollari, euro o altre valute ufficiali.

2. Consentono di fare scommesse in criptovalute. Non ne esistono moltissimi, ma ce ne sono. Qui si può scommettere direttamente usando bitcoin e altcoin. Il saldo riporterà un determinato importo in criptovalute, a prescindere dal cambio.

La seconda opzione è la più adatta per chi investe in criptovalute e non desidera cambiarle in euro o in dollari. In questo modo hai la possibilità di scommettere le tue criptovalute per guadagnare ancora di più.

Cosa sono i bonus dei casinò in criptovalute?

Questi casinò ti offrono un’ampia gamma di bonus e omaggi. Proprio come nei normali casinò, ci saranno pacchetti di benvenuto e promozioni per i giocatori abituali. Chiunque potrà trovare la formula più adatta e ricevere un bel regalo. I bonus migliorano le condizioni di gioco e offrono ai clienti maggiori possibilità di vincita.

Particolare attenzione deve essere prestata ai pacchetti di benvenuto. L’amministrazione del sito offre un bonus sui primi depositi. In questo modo, i nuovi arrivati ricevono del denaro extra al principio. Questo gli consente di giocare più a lungo e di avere maggiori probabilità di guadagnare di più. È possibile ricevere:

1. Una percentuale sui depositi. I casinò che accettano criptovalute possono fornire un bonus fino al 200% sul primo deposito. Ad esempio, se fai un deposito di 1.000 €, riceverai in totale 3.000 € compreso il bonus. Non male per chi è agli inizi e non si sente ancora pronto a investire grosse cifre.

2. Giri gratis (free spin). Oltre alla percentuale sui depositi, i casinò online possono offrire anche i cosiddetti free spin. Di solito, questi giri gratis possono essere utilizzati a una determinata slot. Non paghi per le puntate, ma le vincite sono tue.

Ogni casinò Bitcoin ha diritto a definire la propria politica dei bonus. Quindi è bene imparare a conoscere le offerte di ciascuna casa da gioco. Non dimenticarti di leggere le condizioni di prelievo. Solo dopo aver puntato potrai richiedere il pagamento e ricevere il denaro sulla tua carta o wallet. La politica dei bonus ti permette di ottenere importi in criptovaluta maggiori giocando. Esistono inoltre dei bonus senza deposito, che ti consentono di giocare senza investire denaro. Leggi le recensioni e scopri le offerte per essere sempre informato su tutte le promozioni migliori in corso.

Slot machine dei casinò Bitcoin

Nei casinò in criptovalute, che offrono ai clienti un’ampia selezione di giochi d’azzardo per intrattenimento, è possibile giocare sia alle slot che a giochi di carte. Chiunque può trovare il gioco adatto e divertirsi. Sfida la sorte con le criptovalute e vinci sulle migliori slot realizzate da rinomati sviluppatori. La piattaforma collabora con fornitori di giochi autorizzati, tra cui:

· Microgaming;

· NetEnt;

· IgroSoft;

· Amatic;

· Habanero e molti altri.

Il risultato di ogni giro di slot è determinato da un generatore di numeri casuali. L’amministrazione del casinò non è in grado di modificare le caratteristiche tecniche. È il fornitore a stabilire le impostazioni del gioco. Quindi la percentuale di payout, la volatilità e altri parametri rimangono sempre quelli standard.

Se necessario, è possibile giocare gratis. Gli utenti possono infatti giocare in modalità demo senza iscriversi. Prova qualsiasi slot del catalogo in modalità gratuita e divertiti senza alcun rischio. Naturalmente, in questo caso, non si vince né si perde niente. Ma così facendo si possono comprendere tutte le regole e i dettagli del gioco. Conoscenze che ti saranno decisamente quando deciderai di giocare con soldi veri.

Modalità di pagamento e prelievo

Se vuoi giocare a un casinò Bitcoin con soldi veri, devi fare un deposito. Questi siti accettano:

· BitCoin;

· DogeCoin;

· LiteCoin;

· Ethereum, eccetera.

Ogni casinò (che si tratti di un casinò Ethereum o di qualsiasi altro genere) ha un proprio elenco di modalità di pagamento disponibili. Quindi è il caso di imparare a conoscerle. Quasi tutti i casinò principali non addebitano nulla per il deposito e il prelievo, oltre a elaborare i pagamenti al più presto possibile.

In generale, non dovresti avere alcuna difficoltà per prelevare il denaro. Puoi richiedere un pagamento in qualunque momento e ricevere il denaro sulla tua carta o portafoglio di criptovalute. I soldi vengono accreditati quasi immediatamente. Naturalmente, dipende anche dalla valuta selezionata. La procedura di prelievo non è diversa da quelle di altre normali case da gioco. I progetti migliori sono dotati di licenza. Di conseguenza, quanto avviene sulla piattaforma è sottoposto al controllo di un’autorità di regolamentazione. In questo modo i gestori dei siti non possono imbrogliare i clienti.

In conclusione

La tua ricerca dei migliori casinò Bitcoin termina qui? Abbiamo valutato alcuni casinò sulla base di diversi criteri. Quelli elencati forniscono la migliore assistenza clienti, user experience e pagamenti senza problemi.

Questi sono solo alcuni dei casinò Bitcoin affidabili esistenti in rete. Leggi le informazioni fornite nell’articolo per conoscere tutte le caratteristiche importanti e scegliere il sito più adatto. Adesso puoi usare le criptovalute per giocare d’azzardo. I marchi elencati in questo articolo possiedono regolari licenze, quindi non devi preoccuparti dell’onestà della loro condotta professionale.