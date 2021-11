Prendersi cura degli amici a 4 zampe

Cani e gatti sono animali domestici sempre più diffusi nelle famiglie italiane. Si stima infatti che gli italiani accolgano nelle loro abitazioni oltre 60 milioni di piccoli animali da compagnia, amici a due o a quattro zampe che, di fatto, entrano a far parte della famiglia, diventando a tutti gli effetti centro di attenzioni, affetto e cure dedicate.



Gli animali domestici, oltre a essere un’innegabile fonte di amore e compagnia, sono anche per molti un supporto psicologico indispensabile, nonché protagonisti di legami profondi e indissolubili sia con adulti che con i bambini. Rispettati e trattati con cura dalla maggior parte dei proprietari, attorno al mondo degli animali domestici orbita anche un’enorme platea di professionisti dedicati proprio alla cura dei piccoli amici.

Accudire il proprio animale nel migliore dei modi è ovviamente un impegno fondamentale e l’obiettivo della maggior parte dei proprietari è quello di regalare il maggior benessere possibile ai propri amici a quattro zampe, proprio per via di quello speciale legame che con loro si instaura.

Sono molti i brand che si impegnano a progettare, realizzare e distribuire i prodotti più avanzati per la cura di cani e gatti, come attrezzature per la toelettatura o linee cosmetiche pensate ad hoc per gli animali: portali come Petenergystore.com, ad esempio, raccolgono il meglio del settore, fornendo agli esperti utili indicazioni e consigli professionali, nonché organizzando stage, corsi e workshop specializzati.



Ma quali sono le attrezzature indispensabili per la toelettatura dei piccoli amici e quali i prodotti che non possono mancare quando si vuole prendersene cura al meglio?

Attrezzatura per la cura di cani e gatti

Per riuscire a prendersi cura degli animali domestici è necessario essere in possesso degli strumenti più corretti: i piccoli interventi di manutenzione di pelo, cute e unghie possono essere svolti anche dai proprietari con l’utilizzo di pochi accessori basilari, ma l’appuntamento periodico da un toelettatore professionista è comunque necessario con frequenza regolare.

Sia che ci si prenda cura degli animali domestici per hobby, sia che lo si faccia per professione, c’è da considerare che, anche se esistono in commercio sia prodotti e attrezzature economiche che strumenti professionali per la toelettatura, è consigliabile acquistare fin da subito prodotti di elevata qualità, così da non incappare in accessori poco funzionali che potrebbero anche arrecare un danno all’animale.

Anche se alcuni piccoli interventi sono eseguibili dai proprietari in autonomia, è importante ricordare loro che in molti casi solo l'intervento di un toelettatore competente può riuscire a svolgere le tosature più complicate o risolvere problematiche specifiche che possono coinvolgere il pelo o l’epidermide dei piccoli amici a quattro zampe.

Prodotti cosmetici per animali

Il benessere dei propri amici a quattro zampe passa anche attraverso l’uso di specifici prodotti cosmetici a loro dedicati. Esistono infatti numerosi prodotti per il benessere degli animali, come ad esempio balsami specifici per sciogliere i nodi del pelo, deodoranti per cani e gatti, acqua profumata o sostanze liscianti.



Non mancano, anche per i piccoli compagni di vita, anche profumi, maschere rigeneranti, oli nutrienti e altri veri segreti di bellezza. Fondamentali sono anche i prodotti pensati per proteggere gli animali dall’attacco dei parassiti, come ad esempio le lozioni repellenti per contrastare le colonizzazioni parassitarie, che possono causare patologie anche serie.



Bastano insomma pochi semplici accorgimenti per migliorare la qualità di vita degli animali domestici. È importante non trascurare le loro esigenze specifiche, che possono variare a seconda dell'animale, della razza, della tipologia di pelo e delle peculiarità del singolo esemplare.

L’aggiornamento costante è indispensabile, per ogni professionista della toelettatura, per selezionare sempre i prodotti e le tecniche di tosatura più innovative, che puntino sempre al benessere dell'animale, considerato come obiettivo al 360°.