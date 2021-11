Il Pnrr punta sui borghi: Guarene diventa caso di studio nazionale

Per effetto delle previsioni del Pnrr, che riserva ai borghi e alla loro riqualificazione risorse specifiche nella cornice del Piano Nazionale Borghi, il tema della valorizzazione delle aree interne è divenuto di grande attualità. Insieme a Spello (Perugia) e Soveria Mannelli (Catanzaro), il comune roerino di Guarene rientra tra i primi tre borghi d'Italia scelti dal Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria per un percorso di presentazione nazionale che ha l'obiettivo di sviluppare una riflessione su come i piccoli centri possono diventare "un progetto di vita reale e stabile".



Del tema di parlerà venerdì 19 novembre a Palazzo Re Rebaudengo, nel corso di un seminario e dibattito (inizio alle ore 17.30) organizzato da Confindustria Cuneo in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e col patrocinio del Comune, per conoscere e saper riconoscere gli elementi utili a considerare un borgo oltre che bello, anche attrattivo e attraente, tutto da vivere.



"Siamo molto orgogliosi che Guarene sia uno dei comuni italiani scelti per ospitare questo evento, in rappresentanza del nord Italia - commenta il primo cittadino, Simone Manzone -. Un’occasione di grande visibilità per il nostro paese, che finirà su un palcoscenico nazionale quale caso di studio di come la cultura possa diventare motore di sviluppo locale. Questa è la conferma di quanto sapevamo da tempo: investire su arte e cultura è la via maestra per ridare vitalità e attrattiva ai nostri borghi e siamo felici e soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto fin qui, che oggi produce questi risultati".